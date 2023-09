Clint Peay deviendra entraîneur par intérim de Revolution ; L’avenir de Richie Williams est inconnu

Clint Peay sera le nouvel entraîneur par intérim du New England Revolution avec effet immédiat, a annoncé l’équipe mardi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Peay a été entraîneur-chef de l’équipe MLS Next Pro de Revolution, New England Revolution II.

L’avenir de l’ancien entraîneur-chef par intérim Richie Williams n’est pas connu pour le moment. Williams, 53 ans, a pris la relève en tant qu’entraîneur par intérim lorsque l’équipe a mis en congé l’ancien entraîneur et directeur sportif Bruce Arena le mois dernier alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour remarques « inappropriées et insensibles ». Arena a démissionné samedi.

The Revolution a également annoncé que le club s’était séparé des entraîneurs adjoints Dave van den Bergh et Shalrie Joseph. Tous deux avaient publié des messages de soutien à Arena sur les réseaux sociaux après sa mise en congé.

Les joueurs de Revolution ont refusé de s’entraîner mardi suite au départ d’Arena, L’Athlétisme a rapporté, à la suite d’une réunion au cours de laquelle Williams a été interrogé sur son implication présumée dans l’enquête sur son ancien patron. Williams a présenté l’absence de l’équipe à l’entraînement comme une décision collective lors d’une conférence de presse plus tard mardi.

Mardi matin, le directeur sportif par intérim de Revolution, Curt Onalfo, a rencontré un certain nombre de joueurs seniors de Revolution pour discuter davantage des préoccupations concernant le leadership continu de Williams au sein du club. « Peu de gars font confiance à Richie pour diriger l’équipe en ce moment », a déclaré un joueur de Revolution. L’Athlétisme.

Passé

Arena, 71 ans, a démissionné après qu’une enquête de la MLS ait confirmé « certaines » allégations autour de lui faisant des remarques « inappropriées et insensibles ». Des sources proches de l’enquête ont déclaré que certaines questions posées par les enquêteurs étaient centrées sur les commentaires qu’Arena aurait faits à huis clos et à son équipe d’entraîneurs.

Williams a une longue histoire avec Arena qui remonte à ses jours de jeu à l’Université de Virginie dans les années 1980 et 1990, où Arena était son entraîneur. Il a joué un rôle important au sein des équipes DC United d’Arena lors des championnats du club au milieu des années 90 et a été entraîneur aux côtés d’Arena à divers titres en MLS et avec US Soccer. Williams a rejoint la Révolution en 2019.

Mardi, ce n’était pas la première fois que des membres de l’équipe Revolution refusaient de s’entraîner pendant cette période de conflits internes au club. Des sources au sein du club ont également déclaré que les entraîneurs adjoints Shalrie Joseph et Dave van den Bergh avaient quitté l’entraînement à plusieurs reprises depuis que Williams avait pris ses fonctions d’entraîneur-chef par intérim.

Williams a déclaré mardi qu’il ignorait qu’Arena avait démissionné jusqu’au soir de l’annonce. Le capitaine du club, Carles Gil, devait s’entretenir avec les médias mardi, mais il ne l’a pas fait, le club affirmant qu’il n’était pas disponible en raison de la longueur des réunions. Gil devrait encore s’adresser aux médias cette semaine.

Le vestiaire a été fracturé à cause de l’enquête sur Arena. Plusieurs membres du staff technique, dont les assistants Joseph et Van den Bergh, ont publiquement exprimé leur soutien à Arena. Aucun des deux n’est sous contrat pour la saison 2024 et, selon des sources au sein du club, aucun des deux ne devrait revenir après la fin de cette saison. Williams et Joseph, selon des sources, se sont affrontés à plusieurs reprises, les deux ayant dû être physiquement séparés à une occasion la saison dernière.

Le Revolution, deuxième de la Conférence Est avec une fiche de 13-9-5, affrontera les Rapids du Colorado ce samedi.

