Clint Eastwood raconte une solide histoire de moralité

PARCELLE: Un alcoolique en convalescence membre d’un jury est confronté à un dilemme moral lorsqu’il réalise qu’il pourrait être la clé de l’affaire de meurtre pour laquelle il a été sélectionné.

REVOIR: Juré n°2 a récemment fait la une des journaux davantage pour son dumping sans cérémonie par Warner Bros. que pour son contenu. Autrefois considéré comme un prétendant potentiel aux récompenses, le film a été sorti dans environ 50 salles aux États-Unis avec le strict minimum de marketing (Warners aurait même déclaré qu’il n’annoncerait pas le box-office du film à la fin du week-end d’ouverture). Certes, même ce critique basé à New York n’a pu trouver qu’une poignée de cinémas projetant le film de Clint Eastwood, ce qui est étrange compte tenu de l’héritage du cinéaste. Peut-être en saurons-nous bientôt plus sur les raisons de cette affaire, mais après l’avoir vu par moi-même, la réponse pourrait être simple : ce n’est tout simplement plus le genre de cinéma vers lequel le public se précipite.

Étant donné que le réalisateur a 94 ans, il est normal que Juré n°2 est aussi démodé que possible. Un drame judiciaire sans violence, sans nudité ni même langage grossier, c’est le genre de film qui était un habitué du cinéma il y a des décennies, mais qui est maintenant une licorne au multiplexe. C’est un film pour ceux qui disent : « ils ne les font plus comme ça ». Eh bien, M. Eastwood le fait.

Et même s’il est réconfortant de voir que les stars continuent de réaliser des « drames pour adultes », la vérité est que Juré n°2 est en effet plus adapté au petit écran. Il s’agit d’un conte moral intime sur un homme qui doit décider du sort de plusieurs vies, dont la sienne, mais il manque tout ce qui concerne les feux d’artifice ou les séquences marquantes. C’est robuste, mais banal ; sa plus grande transgression est qu’il est presque trop placide. Juré n°2 a un crochet convaincant et une poignée de scènes et de performances solides, mais un manque total de suspense le retient.

Nicholas Hoult incarne Justin Kemp, un alcoolique en convalescence qui écrit des reportages apparemment banals pour des magazines lifestyle. Il mène une vie simple qui est sur le point de devenir bien plus compliquée : sa femme (Zoey Deutch) approche de la fin de sa grossesse. Malheureusement pour Justin, il vient d’être choisi comme juré dans une affaire de meurtre très médiatisée impliquant l’ancien trafiquant de drogue James Sythe (Gabriel Basso) qui aurait tué sa petite amie (la fille de Clint, Francesca Eastwood) après une violente dispute dans un bar. En entendant les détails de l’affaire, Justin commence à réaliser qu’il était au bar ce soir-là – et qu’il a peut-être été impliqué par inadvertance dans la mort de la jeune femme.

Juré n°2 se déroule comme un drame de poche de John Grisham des années 90, et bien sûr, il y a un dilemme juteux au centre de l’histoire : Justin se contente-t-il de suivre ses collègues jurés qui pensent que Sythe est clairement coupable, ou tente-t-il de les convaincre ? un verdict de non-culpabilité – qui atténuerait sa propre culpabilité sans qu’il soit nécessaire d’avouer sa culpabilité dans l’incident. Une grande partie du film se déroule dans la salle des jurés et les fans de films comme 12 hommes en colère apprécieront la diversité de personnages hauts en couleur (bien que stéréotypés) qui révèlent progressivement leurs propres préjugés. Mais Eastwood se permet de miser sur la simplicité du scénario sans y ajouter beaucoup de tension ou de mystère. Nous connaissons très tôt les faits de l’affaire (et l’implication de Justin), de sorte que le film suscite rarement un véritable suspense. Et même si vous encouragez Justin à faire ce qu’il faut, ce n’est pas un personnage si intéressant que nous nous accrochons à chacune de ses décisions. Juré n°2 est intrigant, mais jamais captivant, et il demande une touche de fin de partie qui ne vient tout simplement jamais. (Je lui féliciterai cependant pour une scène finale formidable.) Au moins, Eastwood et le scénariste Jonathan Abrams veulent vous mettre à la place du protagoniste et vous demander comment vous feriez face à ce dilemme tout à fait unique, ce qui est un bon exercice. mais pas quelque chose qui élève le film à quelque chose de plus qu’un drame adéquat de deux heures.

Les acteurs aident la cause du film ; il y a beaucoup de bons acteurs ici pour retenir notre attention. Hoult est en pleine forme en tant qu’homme essayant de contrôler son anxiété pendant tout le film, son attitude calme étant toujours apparemment sur le point de s’effondrer complètement. Toni Collette (retrouvant Hoult 22 ans après À propos d’un garçon!) donne une solide performance en tant que procureure qui voit l’affaire comme un jeu d’enfant… jusqu’à ce qu’elle ne le fasse pas. Deutch ajoute une touche sympathique à un rôle assez standard d’épouse au foyer. JK Simmons s’amuse comme l’un des jurés qui pense que quelque chose ne va pas dans tout cela, et peut-être le plus frappant, Cedric Yarbrough, habituellement connu pour ses rôles comiques (Réno 911 ! les fans le reconnaîtront comme l’adjoint Jones), est une présence tout à fait captivante en tant que juré qui prend l’affaire très personnellement.

Alors que Warner Bros. doit presque certainement à Clint Eastwood de donner à son film une sortie appropriée (il fait gagner de l’argent au studio depuis des décennies), Juré n°2 n’a tout simplement pas les ingrédients nécessaires pour devenir un succès théâtral, il faut donc admettre à contrecœur que WB prend probablement la sage décision avec sa minuscule sortie ; il pourrait finalement trouver son public lorsqu’il se retrouvera inévitablement sur Max. Les fans du cinéaste apprécieront peut-être le rythme tranquille et les plaisirs simples du film, mais il s’agit d’une œuvre mineure dans une filmographie longue et exemplaire.