Cliniques mobiles de soins primaires à Dartmouth et Lower Sackville

Les cliniques mobiles de soins primaires de Nova Scotia Health ont les dates suivantes :

Centre de santé communautaire Cobequid

40, voie Freer, Lower Sackville

Samedi 2 novembre de 9h00 à 16h00

Dimanche 3 novembre de 9h00 à 16h00

Clinique mobile de soins primaires de Dartmouth

380, rue Portland (clinique de soins primaires de Dartmouth Sud)

Samedi 2 novembre de 9h00 à 16h00

Dimanche 3 novembre de 9h00 à 16h00

Ce sont des cliniques sans rendez-vous. Le motif de votre visite vous sera demandé afin de garantir que nous puissions traiter votre problème. Si nous sommes en mesure de vous aider, vous subirez un dépistage d’infection respiratoire virale aiguë et vous recevrez une heure approximative de rendez-vous.

Il s’agit d’un service temporaire visant à fournir un cadre de soins primaires approprié à un nombre croissant de personnes souffrant de problèmes de santé légers ou modérés. Ayez votre carte Santé et une liste de médicaments à portée de main à votre arrivée. Les soins seront prodigués selon une approche d’équipe comprenant des infirmières praticiennes et des médecins de famille.

Cette clinique ne remplace pas votre fournisseur de soins primaires (médecin ou infirmière praticienne). Si vous avez un fournisseur de soins primaires, nous vous encourageons à appeler d’abord son cabinet pour voir s’il a des rendez-vous le jour même. Il arrive parfois que vous ne puissiez pas voir votre fournisseur de soins primaires ou que vous n’ayez pas de fournisseur de soins primaires. Cette clinique est une excellente option dans ce cas.

Votre patience est grandement appréciée car nous visons à vous fournir les meilleurs soins possibles.

La clinique ne peut traiter que des problèmes de santé non urgents et de faible acuité et n’est pas un service d’urgence. Consultez une liste des types de problèmes ci-dessous si vous ne savez pas où aller.

Les types de préoccupations qui peuvent être abordées à la clinique mobile de soins primaires comprennent :

Renouvellements ou renouvellements d’ordonnances (sauf pour les substances contrôlées)

Symptômes respiratoires mineurs

Mal de gorge

Maux d’oreilles

Fièvre

Mal de tête

Éruptions cutanées

Problèmes gastro-intestinaux mineurs (vomissements et diarrhée)

Symptômes de toux, de grippe ou de rhume

Infections des voies urinaires

Douleurs musculaires

Les demandes de laboratoire ou d’imagerie diagnostique ne feront pas partie du service mobile.

Veuillez vous rendre à un service d’urgence si vous rencontrez une urgence.

Toute personne ayant des besoins médicaux urgents doit appeler le 911.

Veuillez noter d’autres options de soins :

Les Néo-Écossais peuvent désormais accéder à VirtualCareNS, qui offre un accès gratuit et temporaire aux soins de santé primaires. Visite www.virtualcarens.ca pour vous inscrire ou demander une visite virtuelle. VirtualCareNS n’est pas un service d’urgence.

pour vous inscrire ou demander une visite virtuelle. VirtualCareNS n’est pas un service d’urgence. Pour des conseils et des informations générales sur la santé, appelez le 811, un service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des infirmières autorisées expérimentées.

La ligne de crise provinciale en matière de santé mentale et de toxicomanie est également joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 1 888 429-8167.

Des informations supplémentaires et des ressources locales sont disponibles via www.YourHealthNS.ca .

. Nous tiendrons les communautés informées à mesure que les dates futures et les emplacements communautaires supplémentaires seront déterminés ou si des changements sont apportés au calendrier actuel.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur https://www.nshealth.ca/mobileprimarycareclinics.

Avez-vous un symptôme du COVID-19 ? Faites-vous tester tout de suite ! La détection précoce est essentielle lorsqu’il s’agit d’envisager un traitement contre le COVID-19. Veuillez compléter le Formulaire de rapport et de support lorsque vous réservez un test PCR ou que vous avez un test rapide positif.