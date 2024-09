Cliniques mobiles de soins primaires à Dartmouth et à Lower Sackville

Les cliniques mobiles de soins primaires de Nova Scotia Health ont les dates suivantes à venir :

Centre de santé communautaire de Cobequid

40, allée Freer, Lower Sackville

Samedi 21 septembre de 9h00 à 16h00

Dimanche 22 septembre de 9h00 à 16h00

Clinique mobile de soins primaires de Dartmouth

380 Portland Street (Clinique de soins primaires de Dartmouth South)

Samedi 21 septembre de 9h00 à 16h00

Dimanche 22 septembre de 9h00 à 16h00

Il s’agit de cliniques sans rendez-vous. On vous demandera la raison de votre visite afin que nous puissions traiter votre problème. Si nous sommes en mesure de vous aider, vous serez examiné pour une infection respiratoire virale aiguë et une heure de rendez-vous approximative vous sera communiquée.

Il s’agit d’un service temporaire visant à fournir un cadre de soins primaires approprié à un nombre accru de personnes souffrant de problèmes de santé légers ou modérés. Ayez votre carte de santé et une liste de médicaments à portée de main à votre arrivée. Les soins seront prodigués en équipe, avec l’aide d’infirmières praticiennes et de médecins de famille.

Cette clinique ne remplace pas votre médecin traitant (médecin ou infirmière praticienne). Si vous avez un médecin traitant, nous vous encourageons à appeler son bureau en premier pour savoir s’il propose des rendez-vous le jour même. Il peut arriver que vous ne puissiez pas consulter votre médecin traitant ou que vous n’ayez pas de médecin traitant. Cette clinique est une excellente option dans ce cas.

Votre patience est grandement appréciée car nous visons à vous fournir les meilleurs soins possibles.

La clinique ne peut traiter que les problèmes de santé non urgents et de faible gravité et n’est pas un service d’urgence. Consultez la liste des types de problèmes ci-dessous si vous ne savez pas où vous adresser.

Les types de problèmes qui peuvent être traités à la clinique mobile de soins primaires comprennent :

Renouvellements ou renouvellements d’ordonnances (sauf pour les substances contrôlées)

Symptômes respiratoires mineurs

Mal de gorge

Maux d’oreilles

Fièvre

Mal de tête

Éruptions cutanées

Problèmes gastro-intestinaux mineurs (vomissements et diarrhée)

Symptômes de la toux, de la grippe ou du rhume

Infections des voies urinaires

Douleurs musculaires

Les demandes d’examens de laboratoire ou d’imagerie diagnostique ne feront pas partie du service mobile.

Veuillez vous rendre à un service d’urgence si vous êtes confronté à une urgence.

Toute personne ayant des besoins médicaux urgents doit appeler le 911.

Veuillez noter d’autres options de soins :

Les Néo-Écossais peuvent désormais accéder à VirtualCareNS, qui offre un accès gratuit et temporaire aux soins de santé primaires. Visitez www.virtualcarens.ca pour vous inscrire ou demander une visite virtuelle. VirtualCareNS n’est pas un service d’urgence.

pour vous inscrire ou demander une visite virtuelle. VirtualCareNS n’est pas un service d’urgence. Pour des conseils et des informations générales sur la santé, appelez le 811, un service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des infirmières autorisées expérimentées.

La ligne de crise provinciale en matière de santé mentale et de toxicomanie est également accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 1-888-429-8167.

Des informations supplémentaires et des ressources locales sont disponibles via www.VotreSantéNS.ca .

. Nous tiendrons les communautés informées au fur et à mesure que les dates futures et les emplacements communautaires supplémentaires seront déterminés ou s’il y a des changements au calendrier actuel.

Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur https://www.nshealth.ca/mobileprimarycareclinics.

Avez-vous un symptôme de la COVID-19? Faites-vous tester dès maintenant ! La détection précoce est essentielle pour pouvoir bénéficier d’un traitement contre la COVID-19. Veuillez remplir le formulaire Formulaire de rapport et de soutien lorsque vous réservez un test PCR ou que vous avez un test rapide positif.