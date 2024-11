Cliniques éphémères de vaccination contre la grippe et la COVID à Yellowknife

Plusieurs cliniques éphémères à Yellowknife offriront des vaccins contre la grippe et la COVID à partir de cette semaine, selon l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (NTHSSA).

Les personnes âgées peuvent recevoir leurs vaccins au centre communautaire Baker’s jeudi ou au Manoir Aven’s vendredi, tous deux ouverts de 10 h à 15 h.

Les familles avec des enfants âgés de cinq ans et moins peuvent se faire vacciner au Multiplex du gymnase du MDN le dimanche 3 novembre.rd entre 9 h et 13 h 30. Des jouets, des collations et des rafraîchissements seront fournis.

Une clinique sans rendez-vous/sans rendez-vous se tiendra du 5 au 16 novembre pour le grand public au Centre Square Mall. Il est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 17h (fermé le dimanche et le lundi).

De plus, la Santé publique de Yellowknife organisera une clinique à la Coopérative de Yellowknife de 10 h à 14 h le samedi 2 novembre.sd.

Toute personne incapable de se rendre à une clinique pendant les heures disponibles peut prendre rendez-vous en appelant Santé publique Yellowknife au (867) 767-9120.