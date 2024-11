Cliniques de vaccination prévues après la confirmation de deux autres cas de rougeole dans l’ouest du Nouveau-Brunswick

Deux autres cas de rougeole ont été identifiés au Nouveau-Brunswick, tous deux liés à un cas confirmé la semaine dernière, selon Santé publique.

Les deux derniers cas se situent dans la « haute vallée du fleuve Saint-Jean », selon un communiqué de presse qui ne précise pas où. CBC News a demandé des éclaircissements.

La Santé publique enquête également sur d’autres cas potentiels, qui sont également des contacts étroits du cas d’origine. Les gens sont informés d’une exposition potentielle, indique le communiqué.

« Cependant, si la propagation continue de progresser, il est possible que la Santé publique ne soit pas en mesure d’identifier toutes les personnes exposées. »

La dernière alerte fait suite à des notifications d’exposition publiées le 24 octobre pour l’hôpital Upper River Valley et l’aéroport de Fredericton après la confirmation du premier cas, qui était lié à un voyage. Les heures et lieux exacts des expositions sont affichés sur le site Web de la Santé publique.

Horizon Health organise des cliniques de vaccination gratuites contre la rougeole à Centreville, au nord de Woodstock, et à Stanley, au nord de Fredericton.

Cliniques de vaccinationsi

Une clinique au Western Valley Multiplex de Centreville aura lieu le vendredi de 10h30 à 15h15 et le samedi de 9h30 à 17h15.

Une clinique aura lieu vendredi au Centre de santé Stanley de 10h à 15h

Les gens sont encouragés à prendre rendez-vous en ligne ou en appelant Télé-Services au 1-833-437-1424.

Le communiqué indique que le vaccin contre la rougeole est utilisé depuis plus de 50 ans et que la plupart des personnes nées en 1970 ou après peuvent être protégées par deux doses.

« Étant donné la rapidité avec laquelle la rougeole peut se propager et le nombre de personnes potentiellement impliquées, il est important d’agir avant que la rougeole ne se propage davantage », a déclaré le Dr Mark McKelvie, médecin-hygiéniste régional, cité dans le communiqué.

Les personnes bénéficiant d’une protection contre la rougeole courent un faible risque, a-t-il déclaré.

« Pour ceux qui ne sont pas encore protégés, le risque est malheureusement accru et pourrait encore évoluer. »

Très contagieux, dit la Santé publique

La rougeole est l’une des infections les plus contagieuses connues, indique le communiqué, et peut être plus grave chez les adultes et les nourrissons.

« Elle se transmet par voie aérienne ou par contact direct avec les sécrétions nasales ou pharyngées d’une personne infectée », précise le communiqué.

Les symptômes de la rougeole peuvent inclure de la fièvre, de la toux, des yeux douloureux ou rouges, un écoulement nasal ou de minuscules taches blanches dans la bouche. Au bout de trois à sept jours, une éruption cutanée tachetée de rouge apparaît, d’abord sur le visage et s’étendant au corps, aux bras et aux jambes.

« Les personnes présentant des symptômes compatibles avec la rougeole doivent s’isoler et contacter Télé-Soins 811 par téléphone et suivre les instructions de l’opérateur », indique le communiqué. « Ils ne devraient pas se rendre aux urgences, chez un médecin ou dans une clinique. »