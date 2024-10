Cliniques de vaccination contre la grippe et de rappel contre la COVID-19 disponibles en novembre

24 octobre 2024

L’équipe de santé familiale de Prince Edward organisera deux cliniques de vaccination contre la grippe et de rappel contre la COVID-19 dans le comté de Prince Edward en novembre.

Les cliniques sont destinées aux résidents du comté de Prince Edward âgés de 12 ans et plus qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires. Les cliniques auront lieu au Centre communautaire Prince Edward (375, rue Picton Main) les jours suivants :

Lundi 4 novembre : 10h à 17h

Jeudi 7 novembre : 10h à 18h

Une pré-réservation est requise. Veuillez appeler au 613.827.8775 pour prendre rendez-vous ou réserver en ligne https://www.pefht.ca/online-booking.php.

Les vaccins contre la grippe, la COVID-19 et le RSV sont également disponibles sur pharmacies participantespar l’intermédiaire de certains médecins de famille et infirmières praticiennes, ainsi que de cliniques de santé publique. Les résidents sont encouragés à vérifier leur éligibilité et prenez rendez-vous pour rester protégé.

Pour plus d’informations sur l’éligibilité aux vaccins et sur où recevoir les vaccins contre la grippe, la COVID-19 et le VRS, visitez Santé publique Hastings-Prince-Édouard (HPEPH) ou parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

HPEPH encourage les résidents à prendre des mesures proactives pour se protéger et protéger leurs proches pendant cette saison des maladies respiratoires.

Vaccin contre la grippe :

Les personnes âgées de 6 mois et plus sont éligibles au vaccin contre la grippe. Ce vaccin est particulièrement important pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les enfants de moins de 5 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques et les travailleurs de la santé.

Ce vaccin réduit le risque de grippe grave/d’hospitalisation, protège les membres vulnérables de la famille et assure la sécurité des communautés.

Vaccin contre le covid-19:

Les personnes âgées de 6 mois et plus peuvent recevoir le vaccin. Ce vaccin est particulièrement important pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, les personnes âgées et les travailleurs de la santé.

Ce vaccin aide à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Vaccin contre le VRS :

Ce vaccin est destiné aux nourrissons jusqu’à 12 mois et aux tout-petits à haut risque jusqu’à 24 mois, aux personnes enceintes et à certains adultes à haut risque âgés de 60 ans et plus.

Ce vaccin protège des maladies respiratoires graves.