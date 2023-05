«Cliniquement mort»: l’aîné de Kelowna revient pour montrer l’exemple

Un homme de Kelowna montre l’exemple et mène une vie active, même s’il a subi un arrêt cardiaque il y a 16 ans.

Jim Lawrence, 84 ans, commence la plupart des matinées par une marche/course, rencontrant souvent un groupe d’amis bien avant que la majeure partie du monde ne soit réveillée.

Il a découvert la course à pied à 59 ans, alors qu’il assistait au match de soccer de son fils à l’Université Simon Fraser.

« J’ai baissé les yeux et j’ai vu ces coureurs passer. Ils avaient des chiffres sur la poitrine et étaient tous de formes, de tailles et d’âges différents.

Jusque-là, a déclaré Lawrence, sa routine typique du week-end consistait en une caisse de bière et en se relaxant avec sa famille.

« J’ai regardé les coureurs et j’ai pensé, je vais essayer ça. »

C’est après cela qu’il s’est inscrit à un groupe d’apprentissage de la course à Vancouver et qu’il est immédiatement devenu accro. Depuis lors, Lawrence a couru dans tout, des événements locaux aux marathons majeurs à travers l’Amérique du Nord.

En 2007, quelques instants avant le coup de feu, au début d’une course amusante pré-marathon qui allait donner le coup d’envoi d’un week-end de course à Kelowna, Lawrence s’est effondré et a subi un arrêt cardiaque.

« J’ai stagné pendant neuf minutes… J’étais cliniquement mort. »

Immédiatement, d’autres coureurs sont passés à l’action. Il a reçu la RCR des pompiers, des infirmières et des médecins à proximité qui étaient également à la course jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Lawrence a été réanimé avec succès et a finalement été transféré à Victoria où il a reçu un défibrillateur automatique implantable et des stents dans son cœur.

Après son retour à la maison, Lawrence s’est lacé et est descendu dans la rue, pour découvrir que son cœur n’était plus en mesure de soutenir l’effort d’une course.

« Alors, j’ai ralenti… J’ai concédé que je ne courrais plus de marathons. »

Cependant, bien qu’il ait ralenti, Lawrence n’a pas pu être arrêté. Il a retrouvé son rythme et a commencé à s’entraîner pour marcher des courses de semi-marathon.

Au départ, sa femme et ses enfants craignaient qu’il ne reprenne les routes mais ont compris que la course à pied était sa passion.

« Je suis un toxicomane », a déclaré Lawrence, plaisantant sur son obsession de faire de l’exercice à l’extérieur.

Depuis son arrêt cardiaque, Lawrence a parlé de son parcours en tant que coureur et défenseur de la santé cardiaque. Il a finalement rencontré un autre athlète qui pourrait comprendre sa situation.

Corrine Gable, une ancienne triathlète Ironman, a vu son monde changer à la fin de la quarantaine, lorsqu’on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque qui l’a empêchée de courir à nouveau.

Le couple est immédiatement devenu ami et a commencé à se soutenir pour atteindre ses objectifs. Ils s’entraînent ensemble en marchant / courant et en partageant une compréhension du bilan émotionnel qui accompagne le fait de ne pas pouvoir faire ce que vous aimez.

Gardant un rythme lent et régulier, Lawrence et Gable agissent comme les lapins du rythme lors de nombreuses courses et utilisent leurs années d’expérience pour aider ceux qui sont à l’arrière du peloton à atteindre la ligne d’arrivée.

Récemment, Lawrence a terminé la course de 8 km BMO Vancouver avec sa fille.

« Elle était toute inquiète pour moi, bien sûr, mais je sais ce que je fais, j’ai déjà fait ces choses. »

Lawrence court généralement 200 mètres et compte ses pas. Ensuite, il ralentit et marche jusqu’à ce qu’il se sente mieux avant de courir encore 200 pas, en répétant encore et encore jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée.

Pendant la course BMO, il a ralenti pour encourager les autres coureurs, qui avaient du mal avec les collines, en leur donnant des conseils qu’il a appris au fil des ans, comme faire des pas de bébé sur des collines escarpées et diviser la course en petits segments.

Lawrence prévoit de continuer à courir et à répandre son amour pour le sport aussi longtemps que possible. Il apprécie chaque jour qu’il peut passer à l’extérieur.

Il est membre de divers clubs de course de la ville et recommande aux gens de rejoindre des groupes locaux comme le Kelowna Running Club (actif sur Facebook), le groupe de course Play Kelowna et l’Interior Road Running Association pour courir avec d’autres et se faire des amis.

