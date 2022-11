Clinique virtuelle offrant des soins intensifs aux patients trans à risque en raison des changements apportés au financement de l’Ontario

Les personnes transgenres et de diverses identités de genre en Ontario craignent que la perte potentielle d’une clinique virtuelle offrant des soins d’affirmation de genre ne laisse à la communauté encore moins d’options pour accéder à ce qu’elles décrivent comme un soutien vital.

“Vous avez beaucoup de gens qui ont trouvé leur chemin et se sentent soudainement bloqués”, a déclaré Lex, un patient de 28 ans à Connect-Clinic.

“C’est une chose très effrayante et cela peut être dangereux, surtout si vous êtes dans une situation où c’est une sorte de vie ou de mort.”

Connect-Clinic, qui compte 1 500 patients – et 2 000 personnes de plus sur une liste d’attente – offre des références en hormonothérapie et en chirurgie pour les personnes trans et de genres divers à travers l’Ontario par le biais de rendez-vous entièrement virtuels. À compter du mois prochain, il n’acceptera plus de nouveaux patients en raison de changements dans l’accord de financement de l’Ontario avec les médecins.

“Mes patients sont très affligés”, a déclaré le Dr Kate Greenaway, fondatrice et médecin principale de la clinique. “J’ai eu un patient qui m’a dit qu’il avait attendu plus d’une décennie pour recevoir des soins d’affirmation de genre parce qu’il n’avait aucun moyen de sortir de sa communauté pour y accéder.

“Il est certain que ce patient n’a toujours aucun moyen d’accéder à des soins d’affirmation de genre au sein de sa communauté.”

La Dre Kate Greenaway est médecin en chef de Connect-Clinic, une pratique exclusivement virtuelle à Toronto qui fournit des soins d’affirmation de genre aux patients trans et de genre divers à travers l’Ontario. (Soumis par Kate Greenaway)

Les changements, qui entrent en vigueur le 1er décembre, font partie d’un entente de trois ans sur les services médicaux entre les médecins de l’Ontario et le gouvernement provincial qui a été ratifié en mars. L’entente établit un financement permanent pour les soins de santé virtuels dans la province.

En tant que clinique uniquement virtuelle, les médecins de Connect-Clinic pourront facturer 20 $ par rendez-vous vidéo et 15 $ par téléphone – des tarifs inférieurs aux 67 $ précédents ou plus. Greenaway dit que les nouveaux tarifs ne couvriront pas la profondeur des soins fournis par sa clinique, ce qui rendra impossible l’ajout de nouveaux patients.

Vendredi, Greenaway a appris que les nouveaux tarifs s’appliqueraient également aux patients existants du cabinet, malgré les assurances antérieures qu’ils resteraient sur le calendrier de facturation précédent. Greenaway a déclaré que Connect-Clinic est légalement tenu de continuer à soigner ces patients.

Le ministère de la Santé de l’Ontario affirme que la nouvelle entente vise à trouver un équilibre entre les soins en personne et les soins virtuels. “Les soins virtuels sont destinés à compléter les soins en personne, et non à les remplacer”, a écrit le ministère dans un communiqué.

Le gouvernement dit qu’il a pris des “mesures supplémentaires” pour financer les soins en équipe, tels que les centres de santé communautaires (CSC), afin d’améliorer l’accès aux soins primaires, et que de nombreuses équipes de soins de santé proposent des programmes spécifiques aux communautés LGBTQ.

Greenaway dit que les CSC sont une bonne option, mais le système actuel est “surchargé” et ceux qui offrent des soins d’affirmation de genre n’atteignent pas toutes les régions de la province.

ÉCOUTEZ | La Dre Kate Greenaway explique comment les changements auront un impact sur sa clinique : Jour 69:43Une clinique de soins d’affirmation de genre en Ontario est menacée par les changements apportés aux soins virtuels

Tous les médecins de famille ne sont pas spécialisés dans l’affirmation des soins

Lorsque Lex a commencé sa transition, elle a d’abord contacté son médecin de famille pour obtenir des conseils sur l’hormonothérapie.

“Mon médecin de famille m’a beaucoup soutenu au début de ma transition, mais n’a pas été en mesure de répondre à des questions sur des choses comme les effets secondaires des œstrogènes, par exemple”, a déclaré Lex. CBC retient le nom de famille de Lex par souci de sécurité.

“Parler avec un médecin expert en soins d’affirmation de genre m’a permis de prendre des décisions en toute confiance concernant ma santé.”

L’accès virtuel à ces soins est plus qu’une question de commodité pour Lex. Il est réconfortant de savoir que le médecin avec qui vous parlez est compétent dans les soins de santé liés à la transition, a-t-elle déclaré.

“Je peux parler à quelqu’un dans le confort de ma propre maison dans des conditions dans lesquelles je me sens en sécurité, par opposition, par exemple, aller dans une clinique sans rendez-vous, demander s’ils prescrivent [hormones] et trouver un médecin transphobe qui va gâcher ma journée”, a déclaré Lex.

La capacité des cliniques spécialisées dans les soins d’affirmation de genre est également limitée, certains patients attendant des mois ou des années, selon le traitement, pour y avoir accès.

Réaction mitigée aux données du recensement sur la population transgenre du Canada Pour la première fois, les données du recensement montrent que plus de 100 000 personnes au Canada s’identifient comme transgenres ou non binaires. Bien que les résultats soient une étape importante pour la communauté LGBTQ, certains contestent la façon dont le recensement de 2021 a posé des questions sur l’identité de genre.

Dans une enquête Trans Pulse Canada de 2019 auprès de personnes transgenres et non binaires âgées de 14 ans et plus de partout au Canada, près de 45 % ont déclaré avoir un besoin de soins de santé non satisfait . Parmi ceux qui n’avaient pas terminé les soins d’affirmation de genre, 40 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient sur des listes d’attente, le plus souvent pour une intervention chirurgicale.

Selon l’American Medical Association, la majorité des personnes transgenres et de genre divers qui reçoivent un rapport de soins affirmant leur genre amélioration de la santé mentale et diminution des taux de suicide .

“Les gens appellent cela une affirmation de genre, mais c’est une affirmation de la vie à bien des égards”, a déclaré Lex.

“Beaucoup de gens qui traversent une période de transition ne sont pas bien placés, et la transition est un moyen de guérir, d’avancer et de grandir en tant que personne – et de ne pas pouvoir y accéder, cela ne fait que prolonger le sentiment d’insécurité. “

“Je n’ai pas compris le nombre de personnes qui auraient besoin de nos services”

Connect-Clinic a été créée en 2019 en réaction à ce manque de capacité, a déclaré Greenaway. À l’époque, elle avait une pratique familiale à Toronto et ajoutait de plus en plus de patients loin de la ville.

Elle voulait voir si une clinique virtuelle offrant des soins d’affirmation de genre pouvait mieux soutenir les personnes à l’extérieur des grands centres urbains de la province. Lorsque la clinique a analysé les données sur les codes postaux de ses patients actuels, elle a indiqué que les deux tiers se trouvaient à l’extérieur de ces centres.

“Je pensais qu’il y aurait des gens qui en auraient besoin, mais je ne comprenais pas le nombre de personnes qui auraient besoin de nos services”, a déclaré Greenaway.

Ce ne sont pas des soins que vous voulez interrompre… Nous sommes déterminés à aider à trouver une solution pour nos patients. – Dr Kate Greenaway, fondatrice et médecin chef de Connect-Clinic

Connect-Clinic a vu le jour dans le cadre du Réseau Télémédecine Ontario, mais lorsque la pandémie a forcé toutes sortes de soins de santé sur des plateformes virtuelles, la clinique a été intégrée aux soins généraux.

Ce changement provoqué par la pandémie a été une aubaine pour les personnes à la recherche de soins d’affirmation de genre, a déclaré le Dr Wayne Baici, psychiatre et chef clinique de la Adult Gender Identity Clinic au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto.

“Il était difficile d’accéder à des soins d’affirmation de genre avant la pandémie. Certes, la pandémie a également mis toutes sortes d’obstacles à recevoir des soins”, a-t-il déclaré. “Je pense que les soins virtuels étaient la seule doublure argentée en termes d’amélioration de l’accès.

“Donc, si les soins virtuels sont compromis par des changements dans ces [billing] codes, ne permettant pas aux soins de santé de se poursuivre, il est évident que les personnes trans vont souffrir.”

Une association médicale dit que le problème est une “conséquence involontaire”

L’Association médicale de l’Ontario (OMA), qui représente les médecins de la province et a négocié l’entente avec le gouvernement provincial, affirme que la nouvelle entente vise à « encourager la relation patient-médecin » et divise les soins en pratiques « complètes » et « limitées ».

Les soins complets exigent que les patients aient une relation en personne avec les patients parallèlement aux soins virtuels.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’OMA a reconnu que les difficultés de financement rencontrées par Connect-Clinic sont une “conséquence involontaire” de l’accord.

Greenaway dit que le gouvernement pourrait faire une exception pour les soins virtuels affirmant le genre, comme il l’a fait pour d’autres disciplines médicales comme les services de toxicomanieou développer un nouveau modèle de financement qui permettrait à la clinique de facturer en dehors du système provincial d’assurance-maladie.

“Ce ne sont pas des soins que vous voulez interrompre”, a déclaré Greenaway. “Nous savons que la santé mentale de nos patients en souffrira vraiment, ainsi que la santé physique.

“C’est pourquoi nous n’avons pas abandonné. Nous sommes déterminés à aider à trouver une solution pour nos patients.”