Clinique mobile la semaine prochaine à Sherburn | Actualités, Sports, Emplois

SHERBURN — Il y aura un déjeuner-conférence parrainé par CREST à partir de 11 heures aujourd’hui, le 18 octobre, à la première église luthérienne de Trimont. Le programme sera Becca de la Senior Linkage Line à Mankato. Des ressources utiles pour les personnes âgées seront présentées. Après le programme, il y aura un déjeuner composé de boulettes de viande et de sauce sur du riz, des carottes glacées et un dessert aux pommes. C’est gratuit pour tous les habitants du comté de Martin, mais un don pour le déjeuner serait apprécié.

Il y aura la célèbre « Soirée hamburger » de 17 h à 20 h ce soir, le 18 octobre, au Sherburn Legion Hall, avec un hamburger avec toutes les garnitures, une salade et des haricots. Prévoyez d’y assister.

Il y aura un match de football contre St. James à 19 heures ce soir, le 18 octobre, à Sherburn. Il n’y aura pas d’école le reste de la semaine puisque c’est les vacances du MEA.

Le Sherburn Theatre présente « Hocus Pocus » pour célébrer Halloween et le 30e anniversaire du film. Les horaires des spectacles ce week-end sont à 19h vendredi et samedi et à 16h le dimanche. Regardez un film classique pour seulement 5 $ le billet. Quelle affaire.

Le Memory Café sera ouvert à tous ceux qui s’occupent de patients atteints de démence à 15 heures le lundi 23 octobre à l’établissement Temperance Lake Ridge. Cet établissement souhaite rappeler aux parents que les enfants sont invités à venir montrer leurs costumes et recevoir des friandises, sans astuces, de 17h30 à 19h30 le 31 octobre.

La clinique mobile Mayo aura lieu de 8 h à 16 h le lundi 23 octobre et de 8 h à 16 h le mercredi 25 octobre, près de l’hôtel de ville de Sherburn. Appelez pour prendre rendez-vous au (507) 238-8500 et mentionnez la clinique Sherburn.

Deux autres réunions d’information communautaires sont prévues pour aider à informer le public sur le vote référendaire du 7 novembre concernant le projet de nouvelle école pour le district scolaire de Martin County West. Les réunions auront lieu à 17 h 30 le mardi 24 octobre à la Welcome Legion et à 18 h 30 le 30 octobre à la salle communautaire Dunnell. Soyez un électeur informé.

Les collectes de sang de la Croix-Rouge américaine auront lieu de 9 h à 15 h le vendredi 20 octobre au Fairmont Legion, au 300 Downtown Plaza à Fairmont et de 10 h à 15 h le 27 octobre, au gymnase Cross Fit de Fairmont. Le 6 novembre également, le centre de culte régional de Sherburn et l’école secondaire Martin Luther de Northrop organiseront des collectes de sang. Pour obtenir plus d’informations sur les lieux et les horaires, appelez le 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767), allez en ligne sur www.redcrossblood.org ou envoyez BLOODAPP au 90999. Offrez le cadeau qui peut sauver jusqu’à trois vies. , votre don de sang.

Le groupe de jeunes de l’église luthérienne St. John’s vend des couronnes, des cadeaux et d’autres légumes verts des Fêtes. Commandez avant le 25 octobre et la livraison aura lieu le 20 novembre. Consultez les articles et les prix sur le site Web de l’église Saint-Jean ou à l’entrée de l’église.

Le mois d’octobre est presque terminé et la collecte de fonds du Community Chest devrait se terminer. Assurez-vous d’avoir fait un don en envoyant votre don à Community Chest, Box 504, Sherburn, MN 56171 ou en déposant votre don à la Bank Midwest à Sherburn.

Il y a quelques événements à venir :

• Le service d’incendie de Sherburn organisera un bingo aux dindes avec plus de 30 dindes disponibles pour des prix le 3 novembre à la caserne de pompiers de Sherburn.

• L’église luthérienne St. John’s organisera un dîner d’automne de 11 h à 13 h le 12 novembre.

• Le Sherburn Civic and Commerce Club organisera un concours de décoration d’arbres et un événement pour les vendeurs les 1er et 2 décembre. Inscrivez-vous à Bank Midwest ou à la Sherburn Nursery avant le 29 novembre.







