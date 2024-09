Clinique de médecine interne et de gastroentérologie Asahi no Mori / TSC Architects

© Hiroshi Tanigawa

+ 17





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

852 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architectes principaux :



Yoshiaki Tanaka



© Hiroshi Tanigawa

Description textuelle fournie par les architectes. Les trois clients souhaitaient construire un centre de médecine interne, d’orthopédie et de pharmacie sur un seul site, et ils souhaitaient aligner leurs codes de conception avec une atmosphère lumineuse. Le site est situé le long d’une route artérielle reliant le centre-ville et le centre-ville, avec une route d’urbanisme au sud qui devrait être élargie, et un développement futur est prévu.

© Hiroshi Tanigawa

Diagramme

© Hiroshi Tanigawa

© Hiroshi Tanigawa

Lors de la planification d’un nouveau centre médical régional, nous avons eu conscience de créer un espace nettement différent de l’architecture commerciale des services routiers, avec la chaleur du bois et un accueil doux pour les patients. Les trois bâtiments sont reliés par un code de conception en bois « sunoko ».

© Hiroshi Tanigawa

Plan

© Hiroshi Tanigawa

© Hiroshi Tanigawa

Les murs en sunoko (rotin de façade) utilisés pour la peau extérieure permettent une meilleure circulation de l’air, qui sèche plus rapidement et plus durablement que les murs extérieurs en bois classiques. Notre objectif était de créer un bâtiment avec une sensation de bois lumineuse et chaleureuse afin que la charpente en bois apparaisse comme l’intérieur. Par conséquent, nous avons vérifié la structure pour qu’elle soit magnifiquement exprimée et avons laissé déterminer l’emplacement des chevrons.

© Hiroshi Tanigawa

© Hiroshi Tanigawa

Le plafond à chevrons apparents guide le regard vers l’extérieur. Nous avons également envisagé d’installer des châssis extérieurs à grande ouverture sur l’extérieur de la structure pour créer une structure en bois avec une impression de transparence. De grandes ouvertures sur tout le plafond créent un espace agréable éclairé par une douce lumière naturelle.