La start-up indienne de dermatologie Clinikally a levé 500 000 $ en financement de pré-amorçage auprès de Y Combinator, un accélérateur de startups technologiques basé aux États-Unis, et du PDG et fondateur de Shutterstock, Jon Oringer.

Il a également obtenu le montant auprès d’autres investisseurs, notamment le fondateur de ReNew Power, Sumant Sinha, le fondateur de MapMyGenome, Anu Acharya, le fondateur de Nepean Capital, Gautam Trivedi, et le chef de la chirurgie de la tête et du cou de Northwestern Medicine, Sandeep Samant.

Lancée l’année dernière, Clinikally gère une plateforme de télédermatologie en ligne pour les personnes de tous âges, y compris les enfants. Avec environ 125 marques partenaires fournissant des produits pour les cheveux et la peau de qualité sur ordonnance, la société de santé numérique dessert à ce jour environ 700 villes en Inde.

La startup construit actuellement un modèle d’IA pour fournir des plans de traitement automatisés à l’aide d’une base de données de profils et de prescriptions de peau et de cheveux.

À QUOI ÇA SERT

Arjun Soin, fondateur de Clinikally, a déclaré qu’ils utiliseraient les nouveaux fonds pour doubler la mise en place de flux de télémédecine transparents ; étendre son service de pharmacie numérique pour répondre à un plus large éventail de conditions ; et renforcer leur R&D et leur technologie internes pour les plans de traitement basés sur l’IA.

Récemment, la startup s’est associée à la marque américaine de soins de la peau Soteri Skin pour commercialiser ses produits pour le traitement des affections cutanées chroniques telles que l’eczéma, le psoriasis et la dermatite atopique en Inde. Elle vient également de lancer un service virtuel de dermatologie pédiatrique et une offre de pharmacie sur sa plateforme.

APERÇU DU MARCHÉ

En août, une autre startup derma Diri Care d’Indonésie a également levé un financement de démarrage d’une valeur de 4,3 millions de dollars qui sera utilisé pour ses activités d’expansion.

Une autre société de dermatologie axée sur l’IA, CureSkin, a marqué 5 millions de dollars en financement de série A en mars, qui serviront à atteindre davantage de consommateurs en Inde.