« Bullet » a consolidé son statut de reine incontestée des rangs des poids mouches féminins de l’UFC alors que la star d’origine kirghize a dominé le Brésilien Andrade lors de son affrontement pour le titre devant une salle pleine de fans au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride.

Le grand favori Shevchenko a connu un succès significatif tout au long du concours unilatéral, terminant finalement l’ancien champion des poids paille Andrade au deuxième tour après l’avoir jetée sur le tapis et avoir reçu une série de coups lourds depuis la position de crucifix.

L’arbitre Dan Miragliotta est intervenu pour sortir Andrade de sa misère alors que Shevchenko réclamait une autre victime et remportait sa cinquième défense de titre à 125 livres.

« J’aime surprendre les gens, je peux tout faire, » Shevchenko a déclaré dans l’octogone lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait opté pour une stratégie de lutte contre les grappins comme base de la victoire.

«Je voulais venir détruire mon adversaire, désolé Jessica, c’était mon plan… Tout le monde demande à me battre, me voici.

La femme de 33 ans a lancé un avertissement inquiétant à ses rivaux, disant à quiconque cherchait une fente dans son armure qu’ils n’en trouveraient pas.

«Ne perds pas ton temps, il n’y a personne [weakness], « a déclaré Shevchenko, livrant la mode impassible de la ligne et pénétrant dans une danse de célébration de la marque «lezginka» dans l’octogone.

Après l’envoi de la candidate numéro un Andrade, l’attention s’est tournée vers ce qui va suivre pour la star kirghize-péruvienne, qui est sur une séquence de sept combats et n’a pas perdu depuis sa défaite litigieuse par décision partagée contre Nunes dans leur match revanche de combat pour le titre coq Septembre 2017, qui a mis le Brésilien à 2-0 lors de leurs rencontres.

Pour beaucoup, le prochain combat le plus logique était une troisième rencontre entre les deux – avec Nunes toujours conquérant à 135 livres et poids plume.

Shevchenko a refusé de nommer qui elle voulait ensuite lors de sa conférence de presse d’après-combat, mais a admis que Nunes pourrait être une possibilité quelque part le long de la ligne.

Shevchenko, lors de la conférence de presse, a déclaré qu’elle ne voulait pas nommer les noms des futurs adversaires, elle n’aime pas le faire. Elle veut juste être honnête dans ce qu’elle fait et veut rester dans sa catégorie de poids pour combattre les meilleurs challengers. – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 25 avril 2021

Shevchenko dit qu’elle prévoit de continuer à se battre pendant longtemps et qu’elle pense que le combat de la trilogie avec Amanda aura lieu, mais elle ne le poussera pas car cela se produira naturellement lorsque c’est la seule chose qui a du sens et que les fans l’exigent. – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 25 avril 2021

Pendant ce temps, les fans, les autres combattants et les experts réclamaient le choc.

« Le seul combattant que je vois battre Valentina Shevchenko est Amanda Nunes, et le seul combattant que je vois battre Amanda Nunes est Valentina Shevchenko, » a tweeté le journaliste Danny Segura.

« Tu vois ce qui se passe ici? Ils sont les meilleurs et doivent se battre à nouveau. »

Le seul combattant que je vois battre Valentina Shevchenko est Amanda Nunes, et le seul combattant que je vois battre Amanda Nunes est Valentina Shevchenko. Vous voyez ce qui se passe ici? Ils sont les meilleurs et doivent se battre à nouveau. # UFC261 – Danny Segura (@dannyseguratv) 25 avril 2021

Shevchenko / Nunes III est le combat à faire 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ – Chase Hooper (@chase_hooper) 25 avril 2021

Il va y avoir un moment où nous devons aller à Nunes vs Shevchenko 3, oui? – Dave Doyle (@davedoylemma) 25 avril 2021

Shevchenko vs Nunes 3 est le combat à mener. – Guilherme Cruz (@guicruzzz) 25 avril 2021

Cependant, une personne qui a freiné cette spéculation était le patron de l’UFC, Dana White, qui a fait l’éloge de Shevchenko mais a suggéré que son héritage reposait sur le poids mouche plutôt que de tenter une autre fissure à Nunes plus haut dans les divisions.

« C’est presque comme si elle était foutue, elle était folle, » White a parlé de la performance de Shevchenko contre Andrade.

« Elle était comme un putain de démon ce soir, persuadée que tout le monde pouvait imaginer que c’était possible [that Andrade could beat her]. Elle avait l’air incroyable, l’une des meilleures performances de sa carrière. «

« [Nunes and Shevchenko] ont leur propre héritage. Ils se sont battus plusieurs fois. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, il y a toujours quelqu’un d’autre à venir, un nouveau candidat.

«Ce n’est pas la faute de Valentina si elle est l’une des femmes les plus méchantes de tous les temps sur cette planète.

«La faire bouger jusqu’à 135 livres n’a tout simplement pas de sens, ils l’ont fait deux fois.

« S’ils viennent tous les deux vers moi et qu’ils veulent tous les deux le faire, je vais y arriver, mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense. »

Les fans, quant à eux, continueront leur campagne pour faire changer d’avis White – encore plus après une autre nuit de domination totale pour Shevchenko.