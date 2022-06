Climeworks, entreprise d’élimination du dioxyde de carbone, construit une usine en Islande

Démarrage de l’élimination du dioxyde de carbone Climeworks a annoncé mardi la construction d’une deuxième usine de taille commerciale en Islande. Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle dans 18 à 24 mois, l’usine captera et stockera 36 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an.

C’est un très petit pourcentage de la quantité totale de dioxyde de carbone émise dans le monde chaque année : en 2021, les émissions mondiales totales de dioxyde de carbone ont atteint un niveau record. 36,3 milliards de tonnes métriquesselon l’Agence internationale de l’énergie, une organisation intergouvernementale de l’énergie basée à Paris.

Mais cette nouvelle usine, aux côtés d’une plus petite en Islande qui a la capacité d’éliminer 4 000 tonnes par an, est une étape vers les objectifs plus importants de l’entreprise d’éliminer plusieurs millions de tonnes de dioxyde de carbone par an d’ici 2030, et un milliard de tonnes par an d’ici 2030. 2050.

Ces objectifs sont bien plus élevés que la situation actuelle de Climeworks, mais en tant que co-fondateur et co-PDG Jan Würzbacher a déclaré à CNBC en mai, l’équipe y travaille depuis 2009 et a déjà vu la technologie s’améliorer à pas de géant.

“Nous avons commencé avec des milligrammes de dioxyde de carbone capturés dans l’air. Ensuite, nous sommes passés de milligrammes à grammes, de grammes à kilogrammes, de tonnes à 1 000 tonnes. Nous avons donc déjà effectué plusieurs de ces étapes.”