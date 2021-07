Climatisation et changement climatique : les start-up tentent d’aider

Ce mois de juin a été le plus chaud de l’histoire américaine. Les câbles électriques à 116 degrés ont fondu à Portland, dans l’Oregon, et ont fracassé les précédents records de température. Seattle a enregistré un sommet historique de 108 degrés, tout comme la province canadienne de la Colombie-Britannique, à 121 degrés.

Alors que le monde se réchauffe, de plus en plus de gens installent la climatisation. La demande mondiale d’énergie pour le refroidissement a plus que triplé depuis 1990 et pourrait plus que doubler d’ici 2040 sans des normes d’efficacité plus strictes.

Mais la climatisation elle-même est un contributeur au réchauffement climatique. Au total, les opérations de construction qui incluent le chauffage, la climatisation et l’éclairage représentent 28 % des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. C’est plus que l’ensemble du secteur mondial des transports.

Mais SkyCool, Gradient et un certain nombre d’autres sociétés travaillent sur le problème. Ils essaient d’appliquer de nouvelles technologies à l’industrie du chauffage et de la climatisation traditionnellement inflexible, de financer les coûts initiaux, de communiquer la valeur aux propriétaires et de s’assurer que tout est fait de manière équitable.

