ClimateTech, la conférence du MIT Technology Review sur les solutions au changement climatique

Revenez sur cette page pour des mises à jour continues tout au long de la journée alors que nous lançons ClimateTech, la toute première conférence du MIT Technology Review consacrée à la recherche de solutions au changement climatique. La programmation commence à 9 h HE le mercredi 12 octobre, et vous pouvez suivre ici pour savoir ce qui se dit sur scène.

Pour un avant-goût de ce qui nous attend, lisez l’essai de notre rédacteur en chef sur le changement climatique et l’énergie, James Temple, dans lequel il expose les enjeux incroyablement élevés auxquels nous sommes confrontés, les vastes défis qui empêchent la planète de devenir plus chaude et plus chaud, et – croyez-le ou non – les raisons d’être optimiste, malgré l’urgence.

Aujourd’hui, nous entendrons un large éventail de voix différentes travaillant dans cet espace, notamment des conseillers politiques, des professeurs du MIT, des experts en énergie propre, des investisseurs en capital-risque, des fondateurs de startups, etc. Rendez-vous à 9h !