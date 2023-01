Climate tech VC soutient que les inconvénients ESG de Bitcoin l’emportent sur ses négatifs 31: 1

Le réseau Bitcoin a un taux positif à négatif de 31: 1, selon le VC de la technologie climatique Daniel Batten.

Un investisseur en technologie climatique a brossé un tableau brillant du réseau Bitcoin, suggérant que ses inconvénients environnementaux l’emportent sur ses inconvénients d’un taux énorme de 31: 1.

Le 12 janvier, le philanthrope et écologiste Daniel Batten a affirmé dans un fil Twitter que « Bitcoin est probablement la technologie ESG la plus importante de notre époque. ”

Selon Batten, le taux d’impact positif de 311 a été calculé en sondant et en sollicitant les cerveaux du réseau, les climatologues, les cerveaux de l’exploitation minière Bitcoin, les experts en réduction du méthane et les installateurs solaires et éoliens.

Les résultats ont découvert 21 façons Bitcoin

Les tickers BTC en baisse de 18 905 $ pourraient être positifs pour l’environnement et seulement cinq façons dont ils pourraient être négatifs pour l’environnement.

Batten a déclaré que les résultats étaient «étrangement analogues» à ceux de l’assiduité solaire.

De nombreux inconvénients impliquaient les réseaux d’énergie renouvelable et les avantages de l’exploitation minière, tout comme la technologie de pointe pour répondre à la demande d’électricité du réseau en cas d’offre excédentaire ou insuffisante. Selon les contraintes de demande de puissance, les exploitations minières Bitcoin peuvent s’allumer ou s’éteindre.

En outre, l’exploitation minière BTC peut être le résultat d’une restriction géographique. La réduction de puissance est une réduction délibérée de l’affaire en dessous de ce qui pourrait être produit pour équilibrer la puissance et la demande d’énergie, ou en raison de contraintes de transport.

L’invention et la réduction du méthane présentent également des avantages, selon les découvertes de Batten.

L’exploitation minière BTC peut être utilisée pour réduire les émigrations de gaz de décharge et de gaz de torche en utilisant cette énergie autrement gaspillée pour alimenter les équipements.

La pincée de négatifs comprenait des situations d’émigration de réseau, des produits de déchets électroniques et l’ouverture d’anciens points d’énergie réactionnaires. Pourtant, les inconvénients environnementaux ont largement compensé ces négatifs, selon Batten, qui a éditorialisé

« L’abandon rapide des ressources renouvelables de l’exploitation minière de Bitcoin peut inspirer d’autres secteurs d’assiduité à suivre. ”

“Nous voyons que l’exploitation minière de Bitcoin peut jouer un rôle réel dans l’atténuation mondiale du méthane”, a-t-il conclu.

Le janv. Le 13 décembre, le South China Morning Post s’est opposé à l’idée que Bitcoin était bon pour le terrain, en signalant que BTC représentait 86,3 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone en 2022.

Pourtant, il a admis qu’Ethereum avait vu ses émissions de CO2 passer de 21,95 millions de tonnes en 2021 à 8 824 tonnes la dernière fois, selon les données de Forex Suggest. Le passage d’Ethereum à la preuve d’enjeu en septembre 2022 a réduit la consommation d’énergie du réseau de 99,98 %.

Le poste Climate tech VC soutient que les inconvénients ESG de Bitcoin l’emportent sur ses négatifs 31: 1 est apparu pour la première fois sur BTC Wires.