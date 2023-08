CLIMATE GLIMPSE : Voici ce que vous devez voir et savoir aujourd’hui

Les dirigeants et les ministres de huit nations qui couvrent la forêt amazonienne se réunissent au Brésil pour tracer une voie pour la protection d’une région cruciale pour lutter contre le changement climatique. Alors qu’ils se réunissent à Belém, les peuples autochtones de la région maintiennent une présence constante pour leur rappeler les enjeux, comme le montre cette image du photographe d’Associated Press Paulo Santos.

Les preuves de ce changement climatique ont été dispersées à travers le monde cette année, allant de la chaleur écrasante aux sécheresses coûteuses et aux inondations dévastatrices. Mercredi, le réassureur Swiss Re Group a mis un prix partiel à cela, signalant que de violents orages aux États-Unis au premier semestre ont entraîné 34 milliards de dollars de pertes assurées.

C’est un niveau de préjudice financier sans précédent en si peu de temps, a déclaré Swiss Re. Le bilan comprenait 10 tempêtes américaines avec des dommages de 1 milliard de dollars ou plus, le Texas étant l’État le plus gravement touché. Les dommages causés par la tempête aux États-Unis représentaient près de 70 % des 50 milliards de dollars de dommages catastrophiques mondiaux jusqu’à présent cette année, qui comprenaient également des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Voici ce qui se passe d’autre en ce qui concerne les conditions météorologiques extrêmes et le climat en ce moment :

-Hawaï avait un goût désagréable des incendies de forêt qui ont frappé tant d’endroits sur le globe cet été. La plupart des difficultés étaient à Maui, y compris la ville de Lahaina, un quartier historique populaire auprès des touristes. Les sauveteurs ont extrait une dizaine de personnes de l’océan, où elles avaient fui la fumée et les flammes.

—En Norvège, un barrage a partiellement cédé mercredi après des jours de fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans le sud montagneux. Au moins 1 000 personnes dans les communautés proches de la rivière Glama ont été évacuées et la centrale hydroélectrique de Braskereidfoss était hors service.

— Mardi, c’était la première fois depuis le 2 juillet que la température moyenne mondiale tombait en dessous de 16,92 degrés Celsius, selon le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine. Jusqu’à cette année, 16h92 était le jour le plus chaud jamais enregistré, ce qui signifie que la Terre vient de passer 36 jours directement au-dessus du jour le plus chaud jamais enregistré.

—Les scientifiques ont identifié le réchauffement climatique et El Nino comme les causes de la chaleur record. Mais ils étudient également d’autres facteurs possibles contribuant à la chaleur, y compris l’éruption d’un volcan sous-marin.

—Alors que le changement climatique fait grimper la température, comment aimeriez-vous choisir entre rester au frais et payer vos autres factures ? Ou manger suffisamment ? Des millions d’Américains doivent faire exactement cela.

– La tempête tropicale Khanun s’abattait sur la Corée du Sud, immobilisant des dizaines de vols et de ferries mercredi alors qu’il était prévu qu’elle frappe les principales zones urbaines.

—Le réchauffement rapide de l’océan qui a blanchi le corail de Floride à des niveaux périlleux a également déclenché un effort majeur pour sauver et stocker autant de corail que possible pour une future restauration.

CITATION :

« Nous devons changer l’attitude du monde entier. Et en ce moment, la Russie et la Chine sont des partenaires très, très difficiles. – Le président américain Joe Biden, parlant de la lutte contre le changement climatique dans une interview mardi avec The Weather Channel.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

The Associated Press