Climate Club pour aider les employés à suivre les émissions ; Facebook un client

Les deux premières entreprises entrepreneuriales d’Adam Braun concernaient l’éducation.

D’abord il a lancé Pencils of Promise en 2008une organisation à but non lucratif qui a démarré plus de 500 écoles au Ghana, au Guatemala, au Laos et au Nicaragua. En 2017, il lance la startup éducation MissionU, que WeWork a acquis l’année suivante.

La prochaine aventure de Braun, Club Climat, vise à aider les grandes entreprises à impliquer leurs employés dans la réalisation de leurs objectifs climatiques. La société, qui sort de la clandestinité mercredi, ouvre ses portes avec la société mère de Facebook Meta et la société de conseil en gestion Bain parmi ses premiers clients pilotes.

Il y a environ un an, Braun et son colocataire à Brown, Philippe Charmese sont réunis avec leurs enfants de 4 ans.

“Alors que nous regardions nos jeunes enfants jouer et que nous explorions vraiment le monde qui les entourait, notre conversation dérivait sur ce à quoi leur avenir ressemblerait et sur la vie que nous voulons pour eux”, a déclaré Braun à CNBC.

Cette conversation incluait la prise de conscience qu’au moment où leurs enfants seraient aussi vieux que Braun et Charm maintenant, ce serait juste après 2050.

“Leur avenir sera vraiment déterminé par les décisions que nous prendrons à partir de maintenant”, a-t-il déclaré. “Cela est devenu un appel à l’action vraiment profond pour nous, en tant que parents de jeunes enfants, mais aussi, je dirais, en tant que citoyens attentionnés, que nous devions faire quelque chose à ce sujet.”

Dans le même temps, Braun et Charm observaient de grandes entreprises à tous les niveaux prendre des engagements audacieux en matière de décarbonisation que les employés ignoraient ou ne participaient pas pour la plupart. Résoudre cette déconnexion est la tâche du Climate Club.

“La distillation la plus simple est que nous intégrons la durabilité dans l’expérience des employés. Et nous le faisons à la fois avec un alignement vers zéro net, ainsi que de véritables objectifs commerciaux”, a déclaré Braun à CNBC.

Dans le cadre du lancement de l’entreprise, Climate Club annonce également qu’il a levé 6,5 millions de dollars en financement de démarrage dirigé par Capital de risque XYZ et Vestigo Ventures.

“Nous pensons que le Climate Club sera l’un des outils les plus importants de la pile technologique du Chief Sustainability Officer”, Chauncey Hamilton, partenaire chez XYZ, a déclaré à CNBC. “Les entreprises ont fixé des objectifs ambitieux pour atteindre Net Zero et continuent de repousser le calendrier de plus en plus tôt pour atteindre leurs objectifs avec de nombreuses entreprises ciblant 2030 ou plus tôt. Avec une pression accrue et des réglementations à venir, nous considérons qu’il est impératif de créer une culture de réduction émissions de carbone dans l’ensemble d’une entreprise. »

Vestigo Ventures s’est intéressé au Climate Club pour augmenter la satisfaction des employés, aider au recrutement et à la rétention.

“Les données montrent clairement que les employés veulent être dans des entreprises qui rendent le monde meilleur – et attendent plus de leurs employeurs”, Marc Casady, le fondateur et associé général de Vestigo Ventures, a déclaré à CNBC.

En effet, près de sept travailleurs sur 10 se soucient des antécédents environnementaux d’une entreprise lorsqu’ils envisagent d’accepter un emploi, selon un Sondage Gallup réalisé en mars 2021. Vingt-quatre pour cent des répondants au sondage ont déclaré que les antécédents environnementaux d’une entreprise sont un facteur majeur dans leur décision, et 45 % ont déclaré que ce serait un facteur mineur.

“Climate Club arrive sur le marché exactement au bon moment pour permettre aux employeurs et aux employés de travailler ensemble sur ces objectifs”, a déclaré Casady à CNBC. « La combinaison de logiciels et d’initiatives d’engagement de Climate Club résout le défi de la collecte de données précises sur les émissions du champ d’application 3 tout en permettant de réduire les coûts, une réduction mesurable des émissions de carbone et de nouvelles voies vers la croissance.