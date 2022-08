Climate Bill, Albuquerque, Spiders : votre briefing du lundi soir

6. Les militants israéliens et palestiniens à Gaza ont conclu un cessez-le-feu.

Le conflit a commencé vendredi après-midi lorsqu’Israël a lancé des frappes aériennes pour déjouer ce qu’il a qualifié d’attaque imminente depuis Gaza. Les combats ont tué 44 Palestiniens, dont des dirigeants militants ainsi que des enfants, et laissé des dizaines de maisons endommagées ou détruites.

Mais le Hamas, le gouvernement civil de facto à Gaza, est resté sur la touche. Un groupe islamiste plus petit, le Jihad islamique palestinien, a pris l’initiative de tirer plus de 1 000 roquettes et a subi le plus gros des frappes aériennes israéliennes.

La décision du Hamas a confirmé le rôle complexe et changeant que le mouvement a assumé depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza en 2007. Elle a également mis en évidence les frictions entre les militants islamistes palestiniens sur la meilleure façon de combattre Israël et a souligné l’influence de l’Iran – qui soutient le Hamas et les organisations islamiques. Jihad – et les limites de ce soutien.