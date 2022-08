Climat, soins de santé, réduction du déficit – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le plus gros investissement jamais réalisé aux États-Unis pour lutter contre le changement climatique. Un plafond âprement disputé frais de médicaments sur ordonnance remboursables pour les bénéficiaires de l’assurance-maladie. UN nouvel impôt minimum sur les sociétés pour s’assurer que les grandes entreprises paient leur part.

Et il reste des milliards à rembourser déficits fédéraux.

Au total, les démocrates “Loi sur la réduction de l’inflation” peut ne pas faire grand-chose pour apprivoiser immédiatement hausses de prix inflationnistes. Mais le paquet se dirigeant vers le passage final au Congrès et à la Maison Blanche pour la signature du président Joe Biden touchera d’innombrables vies américaines avec des propositions de parti de longue date.

Pas aussi robuste que les idées initiales de Biden pour reconstruire l’infrastructure publique américaine et systèmes de soutien familial, le compromis entre les soins de santé, le changement climatique et les stratégies de réduction du déficit est également un revirement étonnant de l’année électorale, un produit plus petit mais non négligeable ramené à la vie politique après s’être effondré l’année dernière.

Seuls les démocrates soutiennent le paquet, tous les républicains devant voter contre. Les républicains tournent en dérision le projet de loi de 730 pages en tant que grand gouvernement trop loin et critiquent particulièrement son Investissement de 80 milliards de dollars dans l’IRS embaucher de nouveaux employés et s’attaquer aux fraudes fiscales.

Les électeurs devront régler le problème lors des élections de novembre, lorsque le contrôle du Congrès sera décidé.

Voici ce qu’il y a dans paquet estimé à 740 milliards de dollars – composé de 440 milliards de dollars de nouvelles dépenses et de 300 milliards de dollars pour réduire les déficits– qui doit être approuvé définitivement vendredi à la Chambre.

RÉDUCTION DES COÛTS DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Lançant un objectif longtemps recherché, le projet de loi permettrait le programme d’assurance-maladie pour négocier certains prix des médicaments sur ordonnance avec les sociétés pharmaceutiques, ce qui a permis au gouvernement fédéral d’économiser quelque 288 milliards de dollars sur la fenêtre budgétaire de 10 ans.

Le résultat devrait réduire les coûts des médicaments pour les personnes âgées, y compris un plafond de 2 000 $ pour les personnes âgées qui achètent des ordonnances dans les pharmacies.

Les revenus récoltés serviraient également à fournir des vaccinations gratuites aux seniors, qui sont désormais parmi les rares à ne pas garantir un accès gratuit, selon un document de synthèse.

Les personnes âgées verraient également le prix de l’insuline plafonné à 35 $ par mois.

AIDE AU PAIEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE

Le projet de loi prolongerait les subventions accordées pendant la pandémie de COVID-19 pour aider certains Américains qui achètent eux-mêmes une assurance maladie.

Dans le cadre des secours en cas de pandémie antérieurs, l’aide supplémentaire devait expirer cette année. Mais le projet de loi permettrait à l’aide de continuer pendant trois ans de plus, réduisant les primes d’assurance pour quelque 13 millions de personnes qui achètent leurs propres polices de soins de santé par le biais de la loi sur les soins abordables.

LE PLUS GRAND INVESTISSEMENT DES ÉTATS-UNIS “DE LOIN” DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le projet de loi injecterait près de 375 milliards de dollars au cours de la décennie dans des stratégies de lutte contre le changement climatique qui, selon les démocrates, pourraient mettre le pays sur la voie d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, et “représenterait le plus gros investissement climatique de l’histoire des États-Unis, en loin.”

Pour les consommateurs, cela signifie des dégrèvements fiscaux pour acheter véhicules électriques — 4 000 $ pour l’achat d’un véhicule d’occasion et jusqu’à 7 500 $ pour les neufs, éligible aux ménages ayant un revenu de 300 000 $ ou moins pour les couples, ou aux personnes seules ayant un revenu de 150 000 $ ou moins.

Tous les véhicules électriques ne bénéficieront pas pleinement des crédits d’impôtgrâce aux exigences selon lesquelles les composants doivent être fabriqués et assemblés aux États-Unis. Les voitures plus chères coûtant plus de 55 000 $ et les VUS et camions dont le prix dépasse 80 000 $ sont exclus.

Il y a aussi des allégements fiscaux pour que les consommateurs passent au vert. L’un est un crédit d’impôt à la consommation de 10 ans pour les investissements dans les énergies renouvelables dans l’éolien et le solaire.

Pour les entreprises, le projet de loi prévoit 60 milliards de dollars pour un crédit d’impôt pour la fabrication d’énergie propre et 30 milliards de dollars pour un crédit d’impôt pour la production d’énergie éolienne et solaire, considérés comme des moyens de stimuler et de soutenir les industries qui peuvent aider à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles.

Le projet de loi accorde également des crédits d’impôt pour l’énergie nucléaire et la technologie de capture du carbone que des sociétés pétrolières telles qu’Exxon Mobil ont investi des millions de dollars pour faire progresser.

Le projet de loi imposerait une nouvelle redevance sur les émissions excédentaires de méthane provenant du forage pétrolier et gazier tout en donnant aux entreprises de combustibles fossiles accès à davantage de baux sur les terres et les eaux fédérales.

Un ajout tardif poussé par le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, et d’autres démocrates en Arizona, au Nevada et au Colorado désignerait 4 milliards de dollars pour lutter contre une méga-sécheresse dans l’Ouest, y compris les efforts de conservation dans le bassin du fleuve Colorado, qui près de 40 millions d’Américains dépendent de l’eau potable.

COMMENT PAYER TOUT CELA ?

L’une des plus importantes sources de revenus du projet de loi est un nouvel impôt minimum de 15 % sur les sociétés qui réalisent plus d’un milliard de dollars de bénéfices annuels.

C’est un moyen de réprimer quelque 200 entreprises américaines qui évitent de payer le taux d’imposition standard de 21 % sur les sociétés, y compris certaines qui finissent par ne payer aucun impôt.

Le nouvel impôt minimum sur les sociétés entrerait en vigueur après l’année d’imposition 2022 et rapporterait plus de 258 milliards de dollars au cours de la décennie.

Une nouvelle taxe d’accise de 1 % sera également imposée sur les rachats d’actions, ce qui rapportera quelque 74 milliards de dollars au cours de la décennie.

Les économies réalisées grâce aux négociations de Medicare avec les sociétés pharmaceutiques devraient rapporter 288 milliards de dollars sur 10 ans, selon le Bureau du budget du Congrès non partisan.

Le projet de loi respecte l’engagement initial de Biden de ne pas augmenter les impôts des familles ou des entreprises gagnant moins de 400 000 dollars par an.

Pourtant, de l’argent est également collecté en renforçant l’IRS pour lutter contre les fraudeurs fiscaux. Le projet de loi propose un investissement de 80 milliards de dollars dans les services aux contribuables, l’application et la modernisation, ce qui devrait générer 203 milliards de dollars de nouveaux revenus, soit un gain net de 124 milliards de dollars sur la décennie.

ARGENT SUPPLÉMENTAIRE POUR REMBOURSER LES DÉFICITS

Avec quelque 740 milliards de dollars de nouveaux revenus et environ 440 milliards de dollars de nouveaux investissements, le projet de loi promet d’affecter la différence d’environ 300 milliards de dollars à la réduction du déficit.

Les déficits fédéraux ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19 lorsque les dépenses fédérales ont grimpé en flèche et les recettes fiscales ont chuté alors que l’économie du pays subissait des fermetures, des bureaux fermés et d’autres changements massifs.

La nation a vu les déficits augmenter et diminuer ces dernières années. Mais la budgétisation fédérale globale est sur une voie insoutenable, selon le Bureau du budget du Congrèsqui a récemment publié un nouveau rapport sur les projections à long terme.

QUE RESTE-T-IL ?

Le paquet, loin du vaste programme Build Back Better envisagé par Biden, reste une entreprise de taille et, avec l’allégement COVID-19 et les réductions d’impôts du GOP 2017, fait partie des projets de loi les plus importants du Congrès depuis des années.

Alors que le Congrès a passé et que Biden a signé la loi une facture d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars pour les autoroutes, le haut débit et d’autres investissements qui faisaient partie de la vision initiale de la Maison Blanche, les autres grandes priorités des démocrates se sont éclipsées.

Fini, pour l’instant, les projets de pré-maternelle et de collège communautaire gratuits, ainsi que le premier programme de congé familial payé du pays qui aurait fourni jusqu’à 4 000 $ par mois pour les naissances, les décès et d’autres besoins cruciaux. Le crédit bonifié pour la garde d’enfants qui fournissait 300 $ par mois pendant la pandémie est également autorisé à expirer.

___

L’écrivain d’Associated Press, Matthew Daly, a contribué à ce rapport.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.