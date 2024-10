Climat du globe : Photographie animalière de l’année

Si vous lisez ceci sur le Web ou si quelqu’un vous a transmis cette newsletter par courrier électronique, vous pouvez vous inscrire à Globe Climate et à toutes les newsletters de Globe. ici.

Bon après-midi, et bienvenue à Globe Climat, un bulletin d’information sur le changement climatique, l’environnement et les ressources au Canada.

Cette semaine, j’ai appris que l’industrie laitière canadienne a jeté environ 7 pour cent de tout le lait qu’elle a produit sur une période de 10 ans, créant inutilement des émissions excessives de gaz à effet de serre équivalant à 350 000 véhicules de tourisme par an.

Les auteurs d’une étude récente ont déterminé que plus de 6,8 milliards de litres de lait cru – et peut-être jusqu’à 10 milliards de litres – ont disparu des fermes canadiennes entre 2012 et 2021. Cela représente au moins 6,7 milliards de dollars de lait disparu, résultat d’une système de gestion de l’offre inefficace destiné à contrôler la production et à maintenir les prix stables, selon le rapport. De quoi réfléchir lors de votre prochain bol de céréales.

Maintenant, revenons sur d’autres actualités.

Reportage remarquable cette semaine :

Une plongée plus profonde

Vaut 1 000 mots

Des macaques endormis au Sri Lanka aux phoques curieux de l’Antarctique, les lauréats du Photographe animalier de l’année ont découvert des créatures captivantes en 2024.

En photographie de nature, chaque image a une histoire derrière elle, et le concours Wildlife Photographer of the Year rassemble chaque année depuis 1965 certains des meilleurs au monde. L’organisateur, le Natural History Museum de Londres, présentera les gagnants à partir du 11 octobre, avec une exposition canadienne au Musée royal de l’Ontario de Toronto, du 21 décembre au 5 mai. D’ici là, voici quelques-uns des gagnants et des œuvres canadiennes qui ont obtenu des mentions honorables.

L’essaim de vie

Prise sur l’île de Vancouver par Shane Gross • Gagnant, Grand titre adulte et Zones humides : catégorie The Bigger Picture

Une masse de têtards de crapauds de l’Ouest ondulait devant Shane Gross, un photojournaliste canadien spécialisé dans la conservation marine, plongeant avec tuba sous les nénuphars du lac Cedar, en Colombie-Britannique. M. Gross est resté immergé pendant des heures pour s’assurer que le limon et les algues au fond du lac ne seraient pas dérangés et ne brouilleraient pas le tir.

Ouvrez cette photo dans la galerie : L’essaim de vieShane Gross/Fourni

Un régime de plastique mortel

Prise en Australie par Justin Gilligan • Gagnant, Océans : vue d’ensemble

Les 403 morceaux de plastique de cette mosaïque proviennent d’un puffin à pattes de chair mort récupéré par Adrift Lab, dont le photographe suit le travail depuis plusieurs années. Sur l’île Lord Howe, un lieu de reproduction au large de la côte est de l’Australie, le laboratoire a trouvé la plupart des puffins adultes et tous les jeunes avaient du plastique dans leur système, ce qui peut laisser des cicatrices sur les parois de leur tube digestif.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Un régime de plastique mortelJustin Gilligan/Fourni

L’équipe de démolition

Prise en Hesse, en Allemagne, par Ingo Arndt • Gagnant, Comportement : Invertébrés

Ce coléoptère bleu est déjà mort et les fourmis rouges des bois font un travail efficace pour le démembrer. Ces fourmis se nourrissent en grande partie du miellat des pucerons, mais peuvent tuer des insectes plus gros pour obtenir des protéines indispensables. S’allonger pour capturer le sort du scarabée a laissé M. Arndt « plein de fourmis », dit-il.

Ouvrez cette photo dans la galerie : L’équipe de démolitionIngo Arndt/Fourni

Un moment tranquille

Prise au Sri Lanka par Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod • Gagnant, Comportement : Mammifères

Après une matinée à chercher des oiseaux et des léopards dans le parc national de Wilpattu, le photographe s’est rendu compte qu’une troupe de macaques toque était en mouvement au-dessus de lui. Entre les séances de nourrissage, ce jeune faisait une sieste, ignorant que le téléobjectif capturait l’instant. La vie des macaques n’est pas toujours aussi tranquille : de plus en plus d’entre eux sont abattus, pris au piège et empoisonnés par des agriculteurs dont les plantations empiètent sur l’habitat des singes.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Un moment tranquilleHikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod/Fourni

Quand les mondes entrent en collision

Prise à Toronto par Patricia Seaton Homonylo • Hautement recommandé, photojournalisme

Ces 3 900 oiseaux, comprenant 103 espèces, ont péri dans des collisions avec des fenêtres dans le Grand Toronto en 2022. Des membres du Fatal Light Awareness Program ont collecté et disposé les corps pour illustrer le bilan mortel des fenêtres éclairées la nuit, qui désorientent les oiseaux et tuent des millions d’entre eux dans tout le pays. chaque année. Patricia Seaton Homonylo a remporté le prix du photographe d’oiseaux de l’année 2024 pour cette photo.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Quand les mondes entrent en collisionPatricia Seaton Homonylo/Fourni

Qu’est-ce que tu as manqué d’autre

Avis et analyse

Kelly Cryderman : L’Alberta vise le plafond pétrolier et gazier d’Ottawa alors que Danielle Smith fera face à la chaleur lors d’un examen du leadership

Comité de rédaction : L’économie de marché au service des énergies renouvelables

Investissement vert

Le nouveau ID.Buzz électrique rétro de Volkswagen est dans une classe à part, mais il n’est pas bon marché

Le constructeur allemand a vu la résurgence de l’autobus et maintenant, après 20 ans d’absence en Amérique du Nord, une toute nouvelle version entièrement électrique sera disponible chez les concessionnaires d’ici janvier. Volkswagen ne vendra pas des millions de Buzz, du moins pas à ces prix, mais ce sera sûrement un véhicule populaire. C’est ce qu’on appelle un modèle halo, quelque chose auquel aspirer qui sera un symbole de statut et offrira le meilleur de ce qui est disponible sur son marché.

Le marché du climat

Nous avons lancé le prochain chapitre de The Climate Exchange, un centre numérique interactif où The Globe répond à vos questions les plus urgentes sur le changement climatique. Plus de 300 questions avaient été soumises en septembre. Le premier lot de réponses en aborde 30. Ils peuvent être trouvés à l’aide d’un outil de recherche développé par The Globe qui utilise l’intelligence artificielle pour faire correspondre les questions des lecteurs avec la réponse la plus proche rédigée. Nous prévoyons de répondre à un total de 75 questions.

Guides et explicatifs

Tenez-vous au courant du climat mondial

