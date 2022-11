Clifton et Joi de #ReadyToLove rejoignent le casting de “Love & Marriage DC”

Un couple fiancé qui s’est rencontré lors d’une série de rencontres raconte son histoire d’amour dans une autre émission sur exactement le même réseau.

Clifton Pettie et Joi Carter qui sont tombés amoureux de OWN Prêt à aimer On dit qu’ils rejoignent le casting d’OWN’s Amour et mariage DC.

La nouvelle arrive au milieu de Monique Samuels confirmant qu’elle et son mari Chris quittent #LAMDC après une saison.

Les nouvelles de Clifton et Joi ont été partagées pour la première fois par LaMarqueJasmine qui ajoute qu’en dépit d’être nouveau dans la série, Clifton et Joi sont en fait amis avec Amour et mariage DC les acteurs Jamie et Erana Taylor.

Les couples ont été aperçus à plusieurs doubles rendez-vous ensemble…

et Joi a également été aperçu aux côtés d’une autre star de #LAMDC, Ashley Silva, l’épouse de DJ Quicksilva.

Comme indiqué précédemment, exactement un an après s’être rencontré et être tombé amoureux le Prêt à aimer, Joi et Clifton se sont fiancés lors d’une interview sur Bonne journée DC.

“Je veux que notre succès public ne soit pas un échec privé et notre voyage public a fait de nos moments privés une réalité”, a déclaré Clifton lors de la proposition surprise. “Pendant la réunion, je me suis mis à genoux et je t’ai donné une clé. Mais aujourd’hui, je suis sur un genou et je veux savoir si tu veux être Pettie avec moi. “Voulez-vous être Pettie avec moi ? demanda Clifton.

Joi a bien sûr dit “oui”.

Jamie et Erana Tyler ont également félicité Joi et Clifton pour leur grand moment.

Que pensez-vous du fait que Jo et Clifton rejoignent le Amour et mariage DC moulage?