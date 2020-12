STATE COLLEGE, Pennsylvanie: Sean Clifford a complété 17 des 27 passes pour 232 verges et deux touchés pour mener Penn State à une victoire de 39-24 sur Michigan State samedi.

Le quart-arrière des Penn States a ajouté 48 verges et un autre touché au sol tandis que Parker Washington a réussi une paire de passes de touché pour les Nittany Lions (3-5), qui traînaient 21-10 à la mi-temps.

Le quart-arrière Will Levis a ajouté un touché rapide et le receveur Jahan Dotson a renvoyé un botté de dégagement 81 verges pour un score pour les Nittany Lions qui ont remporté leur troisième consécutif.

Payton Thorne a fait son premier départ en tant que quart-arrière et a complété 22 des 39 passes pour 325 verges avec trois touchés et une interception pour les Spartans (2-6).

Michigan State n’a pas pu suivre au fur et à mesure que le match progressait, marquant seulement trois points après la mi-temps, et les Nittany Lions ont marqué 21 points sans réponse pour clôturer le match.

Penn State a eu du mal à démarrer. À l’exception d’un panier de 24 verges de Jake Pinegar et d’un touché de 31 verges de Clifford deux possessions plus tard, les Nittany Lions ont bafouillé en première demie. Ils ont rassemblé seulement 50 verges au sol sur 19 autres courses, converti seulement quatre des huit troisièmes essais, commis quatre pénalités et sont allés à trois et trois lors de leur dernier entraînement de la demie avec 1:21 à faire et les trois temps morts.

Les Spartiates étaient beaucoup plus efficaces grâce au bras Thornes.

Le quart-arrière de première année a trouvé un Jalen Nailor largement ouvert au milieu pour un score de 45 verges qui lui a valu 7-3. Environ sept minutes plus tard, Thorne a passé une passe à travers une couverture serrée à TreVon Morgan de 26 mètres pour mettre les Spartans en hausse de 14-10.

Michigan State a pris une avance de 21-10 lorsque Nailor a dépassé un demi défensif pour accrocher un ballon dans le coin de la zone des buts avec 1:26 à jouer dans la demie.

Mais Penn State est sorti de la mi-temps avec plus d’énergie. Clifford et Levis ont alterné les clichés et orienté l’attaque des Penn States dans la zone rouge où Clifford s’est lié à Washington pour une passe de touché de 8 verges. Une prise de conversion à deux points de Jahan Dotson a réduit l’avance des États du Michigan à 21-18.

Matt Coghlin a répondu avec un panier de 24 verges pour prolonger l’avance des Spartans.

Cela n’a pas duré longtemps.

Clifford et Levis ont chacun complété des balles profondes consécutives et Levis a marqué sur un touché de 1 verge pour donner à Penn State une avance de 25-24 à la fin du troisième.

Washington a mis le match hors de portée avec une passe de touché de 49 verges, et Dotson a ajouté un touché de retour de botté de 81 verges un peu plus de deux minutes plus tard pour faire bonne mesure.

LE TAKEAWAY

Michigan State: Malgré le mauvais résultat, les Spartans ont joué beaucoup plus dur qu’ils ne l’ont fait lors de leur défaite contre le n ° 3 de l’Ohio State il y a une semaine. Ils ont peut-être aussi trouvé quelque chose en Thorne, qui a commencé son premier match et avait l’air confiant, prêt et en contrôle pendant la majeure partie de l’après-midi.

Penn State: L’objectif des Nittany Lions était de gagner après un départ de 0-5. Bien qu’ils aient accompli cela et aient eu une meilleure apparence en attaque et en défense au cours de leurs trois derniers matchs, cette équipe a encore beaucoup de marge de progression.

SUIVANT

État du Michigan: à déterminer, en attendant le classement des championnats Big Ten.

Penn State: à déterminer, en attendant le classement des championnats Big Ten.

___

