Cliffhanger Reboot obtient de nouvelles étoiles et un premier aperçu, mais perd Sylvester Stallone

Un redémarrage du thriller d’action de 1993 Cliffhanger a été officiellement confirmé, mais il lui manquera une star clé.

La société de production Rocket Science a annoncé jeudi qu’elle était en train de produire un redémarrage de Cliffhanger et que cette version mettrait en vedette Lily James et l’acteur de Bond Pierce Brosnan. Cependant, Variété rapporte que la star originale Sylvester Stallone, qui faisait partie du package initial du redémarrage, a abandonné au milieu d’une « refonte créative ».

Rocket Science a également dévoilé une première image et une photo des coulisses, que vous pouvez voir ci-dessous.

Faisant également partie de cette refonte créative, le redémarrage a un nouveau directeur. Le film devait à l’origine être réalisé par Ric Roman Waugh à partir d’un scénario de Mark Bianculli, mais Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, Black Adam, The Shallows) prendra désormais la barre, réalisant à partir d’un scénario basé sur une histoire d’Ana Lily. Amirpour. Le rapport de Variety note que le redémarrage est décrit comme une « version père-fille de Die Hard ».

Vous pouvez lire le synopsis officiel de la société de production ci-dessous :

Dans ce redémarrage de Cliffhanger, l’alpiniste chevronné Ray Cooper (Pierce Brosnan) et sa fille Sydney gèrent un chalet de montagne dans les Dolomites. Lors d’un week-end avec le fils d’un milliardaire, ils sont la cible d’une bande de ravisseurs. La fille aînée de Ray, Naomi (Lily James), toujours hantée par un ancien accident d’escalade, est témoin de l’attaque et s’échappe. Pour sauver sa famille, elle doit affronter ses peurs et lutter pour sa survie dans les Dolomites italiennes.