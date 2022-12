Cliff Emmich, acteur de “La petite maison dans la prairie” et de “Payday”, est mort à 85 ans

Cliff Emmich, acteur de “La petite maison dans la prairie” et de “Thunderbolt and Lightfoot”, est décédé. Il avait 85 ans.

Un représentant d’Emmich a confirmé avec Fox News Digital sa mort et a déclaré que l’acteur souffrait d’une bataille de santé.

“Mon client et ami depuis plus de cinquante ans a perdu son combat contre le cancer du poumon… Il est décédé lundi chez lui à Valley Village”, a déclaré son représentant dans un communiqué.

CLARENCE GILYARD, JR., ‘WALKER, TEXAS RANGER’ ET ‘DIE HARD’ STAR, MORT À 66 ANS

L’acteur qui aime s’amuser est né en 1936 à Cincinnati, Ohio, et a grandi à Los Angeles, Californie.

Il a été nommé d’après son père Clifford, qui était un concessionnaire de voitures exotiques populaire et avait des clients d’élite d’Hollywood, dont Clark Gable, Gary Cooper et Ozzie Nelson.

Après avoir obtenu son diplôme avec la classe de 1955 du lycée John Muir, il a ensuite servi dans l’armée de l’air en tant que technicien photo.

Emmich a ensuite étudié au Pasadena Playhouse et a ensuite fait une tournée dans le pays avec les American Repertory Players. Il a passé un été à se produire au Pink Garter Theatre de Jackson Hole, Wyoming.

IRENE CARA, ‘FLASHDANCE’, CHANTEUR ‘FAME’, MORT À 63 ANS

L’acteur a joué dans plus de 90 films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, faisant ses débuts au cinéma dans “Gaily, Gaily” en 1969.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2022

Il était surtout connu pour son rôle dans “Payday” alors qu’il incarnait le personnage de Chicago, le conducteur d’une berline Cadillac avec le chanteur honky tonk de Rip Torn Maury Dann sur la banquette arrière, dans le film de 1973.

Dans le film “Thunderbolt and Lightfoot” de 1974, Emmich a ensuite agi en tant qu’agent de sécurité de Western Union, aux côtés de ses co-vedettes Clint Eastwood et Jeff Bridges.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Emmich a continué à jouer le rôle d’un autre agent de sécurité dans “Halloween II” en 1981.

Il a également joué un faussaire du nom de “The Candy Man” lors d’un épisode en deux parties “Happy Days” intitulé “Fonzie’s Funeral” en 1979.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours de la cinquième saison de “La petite maison dans la prairie”, Michael Landon a écrit un rôle spécialement pour Emmich. Il a joué un personnage d’âge moyen timide et embarrassé dont la fille avait honte de lui dans l’épisode “The Man Inside”. C’était apparemment l’un de ses rôles préférés qu’il interprétait.

L’acteur bien-aimé est également apparu dans des films et des émissions de télévision, notamment “Barracuda”, “Starsky et Hutch”, “Murder, She Wrote” et “Walker, Texas Ranger”.