Clients de Shaw sans service dans BC Interior

Les clients de Shaw dans l’intérieur de la Colombie-Britannique n’ont pas accès à Internet, à la télévision ou à la téléphonie résidentielle ce matin.

La panne affecte Internet, l’Internet professionnel, le téléphone, le téléphone professionnel, la télévision numérique, la VOD, la passerelle, BlueCurve TV et les points d’accès WiFi.

Shaw déclare qu’il s’efforce de rétablir le service le plus rapidement possible.

Les habitants de l’intérieur de la Colombie-Britannique ont commencé à signaler la panne vers 9 h lundi. La panne semble affecter ceux de l’autre côté de l’Okanagan et jusqu’à Prince George.

On ne sait pas combien de temps il faudra pour que les services soient rétablis.

Pour déterminer si une panne affecte vos services, vérifiez votre compte sur le site Web My Shaw ou l’application My Shaw et recherchez une bannière d’alerte.

