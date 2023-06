Clients Comcast, obtenez Peacock pour moins que ce que propose Xfinity

Les clients de Comcast ont récemment appris par e-mail que l’accès gratuit à Peacock Premium touchait à sa fin. Le câblodistributeur incluait auparavant le service de streaming en plus de l’accès à ses forfaits traditionnels. Néanmoins, Xfinity mettra désormais fin au service gratuit le 26 juin 2023.

Le câblodistributeur propose plutôt Peacock Premium aux abonnés actuels pour 2,99 $ par mois pendant un an. Il s’agit d’une légère remise par rapport aux prix actuels de la version premium du service. Les plans Peacock Premium typiques commencent à 4,99 $ par mois pour les nouveaux clients.

Les plans annuels du service de streaming sont actuellement en vente

Cependant, il existe un moyen pour les clients Xfinity, ainsi que tout autre nouvel abonné Peacock, de recevoir le service de streaming pour moins d’argent. Peacock Premium est actuellement disponible pour une durée limitée sous la forme d’un forfait annuel de 20 $. Ce serait évidemment plus d’argent à l’avance, mais choisir le taux annuel permettrait également d’économiser de l’argent à long terme. En fait, 20 $ par an représentent près de la moitié de l’offre actuelle de Xfinity de 2,99 $ par mois.

Comment les nouveaux utilisateurs peuvent recevoir Peacock Premium à prix réduit :

Activer l’offre Cliquez sur « Choisir un plan » Passez à « Plan annuel », puis choisissez Peacock Premium Cliquez sur le bouton ‘Avoir un code promo’ S’il vous en demande un, entrez le code promo : SUMMEROFPAON Entrez votre paiement et vos coordonnées

L’offre à prix réduit actuelle est toutefois réservée aux nouveaux abonnés à Peacock. Cela signifie que les utilisateurs actuels de Peacock Premium ne peuvent pas recevoir l’offre. Les abonnés Xfinity actuels doivent également utiliser une adresse e-mail autre que Xfinity pour s’inscrire au forfait annuel à prix réduit.

Les clients de Comcast peuvent obtenir Peacock Premium pour de nombreux jeux EPL

Peacock Premium abrite une pléthore de films, d’émissions de télévision et, plus important encore, de sports en direct. La Premier League est régulièrement présentée sur la version premium du service de streaming. En fait, environ 175 matchs de haut vol anglais sont exclusivement sur Peacock Premium chaque saison. Outre la ligue de football la plus populaire, certains matchs de la Coupe du monde et des Jeux olympiques sont également disponibles sur le service.