Après 47 ans dans la magistrature, le juge Musa Dattijo Muhammad a tiré sa révérence le vendredi 27 octobre 2023. Les grands et puissants ont assisté à sa séance d’adieu qui a refusé de quitter l’espace médiatique longtemps après que Sa Seigneurie ait remercié son auditoire pour son temps et sa patience. . Cela faisait un moment qu’un juge à la retraite avait mis le doigt sur le problème comme il l’avait fait.

Il y a quelques semaines à peine, le professeur Chidi Odinkalu, avocat spécialisé dans les droits de l’homme, a écrit un article percutant, « Un temple de justice capturé », dans lequel il mettait en lumière ce qui pourrait ordinairement passer pour les jours sombres du système judiciaire. Depuis une salle d’Abuja, la voix du juge Dattijo a résonné à travers le pays. Dans cet article, nous avons analysé sept moments forts du discours du juge.

POUVOIR ABSOLU

Le juge a désapprouvé ce qu’il a qualifié de concentration excessive de pouvoirs entre les mains d’un seul homme. Il a déclaré que bien que le CJN ait un adjoint, poste qu’il a occupé autrefois, l’expérience n’est pas différente de celle d’un gouverneur adjoint qui ne peut être pertinent que si le gouverneur le souhaite.

« Tel qu’actuellement structuré, le CJN est président du Conseil judiciaire national (NJC) qui supervise à la fois la nomination et la discipline des juges. Il est également président de la Commission du service judiciaire fédéral (FJSC), de l’Institut national de la magistrature (NJI) et des privilèges des praticiens du droit. Comité (LPPC) qui nomme les principaux avocats du Nigeria. À mon avis, les fonctions de surveillance de ces organismes ne devraient pas reposer sur un seul individu. Une personne dotée de pouvoirs absolus, dit-on, corrompt facilement et absolument. En tant que président du NJC, du FJSC, de l’INM et du LPPC, les nominations aux postes de membres du conseil, du conseil d’administration et des comités se font à son gré. Il ne s’entretient pas avec ses collègues juges et ne sollicite pas leurs conseils ou commentaires sur toute question liée à ces organes. Il a à la fois le dernier et le seul mot à dire.

« Le CJN a le pouvoir de nommer 80 pour cent des membres du conseil et 60 pour cent des membres du FJSC. Il en va de même pour NJI et LPPC. Des pouvoirs aussi énormes sont facilement abusés. Cela doit changer. Le déni persistant de l’existence de cette anomalie menaçante affaiblit l’efficacité du contrôle judiciaire dans le pays.

Conformément aux dispositions du paragraphe 20 de la première partie de la troisième annexe de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria, telle que modifiée, le CNJ comprendra les membres suivants : le juge en chef du Nigéria, qui en sera le président ; le juge le plus ancien de la Cour suprême qui sera le vice-président. Malheureusement, le juge le plus haut placé de la Cour suprême, comme les vice-gouverneurs d’État, dépourvu de toute fonction officielle sauf au gré du gouverneur, n’est consulté sur rien et n’a aucune fonction officielle. Son travail en tant que numéro 2 est uniquement à la discrétion du CJN. Il est indispensable que le système assure davantage d’inclusion et de consultation entre les parties prenantes.

DANGER POUR LA DÉMOCRATIE

Le juge Dattijo a exprimé son mécontentement quant au fait que deux zones géopolitiques – le Centre-Nord et le Sud-Est – ne soient plus représentées au sein du plus haut tribunal du pays. Pour lui, aucune excuse n’est tenable pour une telle évolution.

«Quand je sors aujourd’hui, la zone Centre Nord que je représente cesse d’avoir toute représentation jusqu’à ce que de nouvelles nominations soient faites. Monseigneur l’hon. Le juge Ejembi Eko JSC, qui représentait également la zone, a pris sa retraite le 23 mai 2022. Cela fait maintenant un an et cinq mois. Il n’y a eu aucun remplacement. Avec le décès de monseigneur, l’hon. Le juge Chima Centus Nweze, JSC, le 29 juillet 2023, le Sud-Est n’est plus présent à la Cour suprême. Monseigneur, l’hon. Le juge Sylvester Nwali Ngwuta JSC est décédé le 7 mars 2021. Il n’y a eu aucune nomination à sa place pour le Sud-Est.

« Pour garantir la justice et la transparence des appels présidentiels émanant du tribunal inférieur, toutes les zones géopolitiques sont tenues de participer à l’audience. Il est donc dangereux pour la démocratie et l’équité de deux régions entières d’être laissées de côté dans les décisions qui affecteront l’ensemble des Nigérians. Ce n’est pas ce que prévoient nos lois. Bien que l’on puisse affirmer que personne ne s’attendait au décès soudain de l’hon. Le juge Nweze JSC, pourtant, cela fait deux ans et sept mois que l’ancien juge du Sud-Est est décédé et qu’aucune nomination n’a été prise. Idem pour le remplacement du juge Eko JSC de North Central, parti il ​​y a près de deux ans. L’honorable juge Sidi Bage JSC, aujourd’hui Son Altesse Royale l’Émir de Lafia, du Centre-Nord, avait auparavant volontairement pris sa retraite. Il n’a pas non plus encore été remplacé. En outre, il était clair dès le début que je quitterais le tribunal aujourd’hui après avoir atteint l’âge légal de 70 ans. Il ne fait donc aucun doute que nous avons disposé de suffisamment de temps pour que des remplaçants appropriés soient désignés. Cela ne s’est pas encore produit.

MAUVAIS SALAIRES

Selon lui, depuis l’entrée en fonction de l’ancien président Muhammadu Buhari jusqu’à son départ il y a quelques mois, plus de 70 milliards de nairas ont été ajoutés au budget annuel du système judiciaire, mais l’effet n’est pas visible sur la vie des juges. Il ne pouvait pas comprendre les conditions qui permettaient au greffier de la Cour suprême de gagner un salaire plus élevé que celui des juges.

« En 2015, lorsque le président Muhammadu Buhari est devenu président, l’allocation budgétaire au système judiciaire s’élevait à 70 milliards de dollars. Dans le projet de loi de crédits de 2018 soumis à l’Assemblée nationale, le président a alloué 100 milliards de nairas au pouvoir judiciaire.

« Le législateur l’a augmenté à 110 milliards de nairas ; 10 milliards de nairas de plus que les 100 milliards de naira alloués pour l’exercice 2017. À la fin du mandat du président Buhari, en mai 2023, l’allocation du pouvoir judiciaire était passée à 130 milliards de nairas. Cela représente une augmentation de 70 à 130 milliards de dollars en 8 ans. Le gouvernement actuel a alloué une somme supplémentaire de 35 milliards de naira au pouvoir judiciaire pour l’exercice en cours, portant le montant d’argent accessible au pouvoir judiciaire à 165 milliards de naira. Plus de 85 pour cent du montant alloué par la 10e Assemblée a jusqu’à présent été versé au pouvoir judiciaire. Il est prévu que les 35 milliards de naira supplémentaires soient également débloqués par le gouvernement actuel.

« Malgré l’augmentation phénoménale des sommes affectées et débloquées au pouvoir judiciaire, le bien-être des juges et des officiers ainsi que la qualité des services rendus par le pouvoir judiciaire ont continué de décliner. Il peut être intéressant de savoir que le greffier en chef de la Cour suprême gagne plus que les juges. Alors qu’elle gagne 1,2 million de nairas par mois, les juges gagnent 751 000 nairas en un mois. Le CJN, pour sa part, remporte plus de 400 000 $. Curieusement, le salaire d’un juge baisse plutôt qu’augmente lorsqu’il se voit confier la responsabilité supplémentaire d’être CJN.

LOBBYING POUR DES NOMINATIONS

Ce qui est plus troublant pour le juge Dattijo est le mode de recrutement qui place le népotisme au-dessus du mérite. Les amis, les maîtresses, les membres de la famille ont un avantage injuste sur ceux qui ont des choses significatives à offrir.

Le processus de nomination des juges et la qualité des jugements des tribunaux. Il y a quelques années, la nomination à la magistrature était strictement fondée sur le mérite. Une bonne connaissance de la loi, l’intégrité, l’honneur et le travail acharné distinguaient ceux qui étaient élevés. Le lobbying était inconnu. Je n’ai jamais fait de pression, à aucun moment de ma carrière, pour obtenir une nomination ou une élévation. Dans la mesure du possible, les hommes et les femmes les plus qualifiés ont été nommés. On ne peut plus être triste au sujet des nominations à la magistrature.

Le pouvoir judiciaire doit être uniquement au-dessus de tout. Les nominations ne doivent pas être polluées par des intérêts politiques, égoïstes et sectoriels. Il faut souligner que la place du mérite ne peut être surestimée.

Au fil des années, la perception du public à l’égard du pouvoir judiciaire est devenue extrêmement méprisante et monstrueusement critique. C’est dans l’espace public que les fonctionnaires des tribunaux et les juges sont facilement soudoyés par les justiciables pour éviter les retards et/ou obtenir des jugements favorables.

Récemment, de nouvelles allégations ont été faites selon lesquelles des enfants et d’autres proches de juges en activité ou à la retraite seraient nommés à des fonctions judiciaires au détriment de candidats plus qualifiés, dépourvus de tels privilèges et de ce soutien. Il est affirmé que le processus de nomination à des postes judiciaires est délibérément mené pour donner un avantage indu aux « enfants, conjoints et maîtresses » des juges et gestionnaires de fonctions judiciaires en exercice et à la retraite. »

LAWAN & UZODIMMA

Plus récemment, des affaires impliquant le gouverneur Hope Uzodimma de l’État d’Imo et l’ancien président du Sénat Ahmad Lawan ont suscité la controverse. Dans le cas de Lawan, il a cherché mais a perdu la liste présidentielle du parti au pouvoir, mais a perdu face au président Bola Tinubu.

Bashir Machina, un homme politique local de la circonscription de Yobe à Lawan, a remporté la liste sénatoriale que l’ancien président du Sénat a concédée afin de se présenter à la primaire présidentielle. Machina a résisté aux pressions pour remettre le ticket à Lawan jusqu’à ce que le tribunal le déclare candidat au Sénat.

Pour Uzodimma, il est arrivé quatrième aux élections de gouverneur de 2019, mais s’est adressé au tribunal qui l’a finalement déclaré vainqueur.

Le juge à la retraite y a fait allusion dans son discours de remerciement.

« À la Cour d’appel, affirme-t-on également, les présidents sont désormais nommés à tour de rôle. Il y a également la question du caractère imprévisible des récentes décisions des tribunaux. Un certain nombre de membres respectés du barreau, citant notamment les appels d’Ahmed Lawan, l’ancien président du Sénat et du poste de gouverneur d’Imo, affirment que les décisions, même du tribunal suprême, sont devenues imprévisibles. Il est difficile de comprendre comment et où, à travers ces décisions, le pendule judiciaire bascule. Ce n’était pas le cas auparavant, affirment-ils.

Dans certains milieux, l’opinion est fortement répandue que la saleté et les intrigues caractérisent l’institution de nos jours ! On dit que les juges se sentent à l’aise dans des entreprises qu’ils n’auraient jamais eues dans le passé. On insinue même que certains huissiers de justice font campagne pour les hommes politiques. Cela ne peut pas être plus accablant !

ÉPUISEMENT DE JUGES

