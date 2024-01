« Clicks » apporte un clavier physique à l’iPhone

Cela fait plus d’une décennie que nous n’avons pas tapé sur les claviers Blackberry.

Maintenant, un nouvel appareil appelé Clics espère ramener le clavier physique, mais cette fois, sur l’iPhone.

« Nous avons dû jeter des boutons pendant environ 17 ans… Mais ce faisant, nous avons sacrifié une grande partie de l’utilité et, franchement, une grande partie du plaisir que les boutons offrent encore. Alors nous avons pensé : pourquoi ne pas les ramener ? », a déclaré Michael Fisher, co-fondateur de Clicks.

Fisher est un YouTuber populaire connu sous le nom de MonsieurMobile. Il passe en revue les smartphones et autres gadgets.

« Si aucun clic n’est associé, votre clavier virtuel apparaît et utilise la moitié de l’espace d’écran disponible. Ainsi, avoir le clavier physique vous permet de conserver tout cela », a déclaré Fisher.

Vous pouvez également profiter de raccourcis clavier comme CMD + H pour accéder à l’écran d’accueil ou CMD + Espace pour lancer la recherche sur l’iPhone.

« Ce qui est bien, c’est que vous pouvez le supprimer ou l’ajouter sans problème. Donc, comme sur un iPad… les gens utilisent parfois un clavier magique. Les gens l’enlèvent quand ils n’en ont pas besoin. C’est tout aussi simple de le faire avec Clicks. Ainsi, vous pouvez en quelque sorte vivre votre propre expérience », a déclaré Fisher.

Les clics coûtent 139 $ pour une version iPhone 14 Pro ou 15 Pro, 159 $ pour une version iPhone 15 Pro Max. Les touches sont rétroéclairées et l’appareil est disponible en plusieurs couleurs amusantes.

Mes premières impressions d’utilisation ?

Il faut un peu de temps pour s’y habituer. Après tout, mon cerveau est entraîné depuis un certain temps à partir d’un clavier de téléphone physique, il faudra donc un certain temps pour développer à nouveau cette mémoire musculaire.

Ce que j’aime, c’est que même si le téléphone est plus long à cause de l’étui, il ne semble pas beaucoup plus lourd ou encombrant.

L’appareil Clicks est agréable et adhérent. Ils ont certainement compris cet aspect.

La dernière fois que quelqu’un a construit un étui avec clavier pour iPhone, c’était en 2014. Il s’appelait Faute de frappe et soutenu par nul autre que Ryan Seacrest.

Cicks semble être plus réfléchi avec une construction de meilleure qualité qui s’intègre mieux au logiciel et au matériel de l’iPhone.

Écoutez mon entretien complet avec Michael Fisher sur le Émission de radio Rich On Tech. (35:38 pouces)

« Écoutez, je suis un peu un ancien. Je suis tombé sur des claviers QWERTY qui étaient de nature physique. C’est plus amusant de taper dessus, c’est plus tactile. C’est pour moi une expérience plus personnelle et plus humaine que de taper sur du verre », a conclu Fisher.

Jeff Gadway et Michael Fisher des clics

La question est : êtes-vous prêt à revenir à une expérience de clavier physique ? Je suppose que nous saurons quand Clics est disponible à partir du 1er février.