Cleveland, nord-ouest de l’Indiana, ensevelie sous la neige

CLEVELAND – Une poussée d’air au-dessus des Grands Lacs encore chauds a déclenché vendredi un vaste phénomène de neige à effet de lac qui a apporté plusieurs pouces de nouvelle poudreuse aux communautés sous le vent.

De fortes chutes de neige sont tombées localement dans certaines parties de la péninsule supérieure du Michigan, dans les parties occidentales de la péninsule inférieure du Michigan, dans le nord-ouest de l’Indiana, et du nord-est de l’Ohio et de Cleveland à l’extrême nord-ouest de la Pennsylvanie jusqu’à certaines parties de l’ouest de l’État de New York.

Cependant, une différence majeure par rapport à la neige à effet de lac du début de la semaine qui a frappé Buffalo et l’ouest de l’État de New York est la direction des vents. Venant du nord maintenant, la neige était concentrée le long des rives sud des lacs.

Dans les zones où les chutes de neige les plus abondantes sont prévues, notamment dans certaines parties de Cleveland dans l’Ohio, d’Erie en Pennsylvanie et de Buffalo dans l’État de New York, ainsi que le long des tronçons des autoroutes 71, 80, 86 et 90, les chasse-neige pourraient avoir du mal à suivre des taux de chute de neige de 1. -3 pouces par heure.

Les avertissements de tempête hivernale pour Cleveland préviennent jusqu’à 8 pouces de neige vendredi. FOX Weather Storm Tracker, Brandon Copic, a déclaré avoir vu vendredi plusieurs accidents sur une Interstate 271 enneigée près de Cleveland.

Le ministère des Transports de l’Ohio a déclaré que plus de 1 100 employés ont travaillé dans tout l’État pour déblayer les autoroutes et les autoroutes enneigées.

Le shérif Dallas Baldwin a déclaré une urgence de neige de niveau 1 dans le comté de Franklin, qui comprend Columbus, Ohio. Plusieurs comtés environnants ont également émis des urgences liées à la neige.

Plus d’un pied de neige dans le nord-ouest de l’Indiana

Une autre zone où les totaux de neige sont élevés était le sud-ouest du Michigan et le nord-ouest de l’Indiana, en particulier le comté de La Porte, le long des rives du lac Michigan. Une intense bande de neige à effet lac s’étendant sur 200 milles du nord au sud et s’étendant sur toute la longueur du lac Michigan se concentre sur cette zone.

“C’est comme prendre une bouche d’incendie pleine de neige et la pointer vers un seul endroit”, a déclaré Britta Merwin, météorologue météorologique de FOX. “Nous avons des vents convergents, donc les vents se rassemblent et se lèvent dans l’atmosphère, créant une bande convective de neige abondante qui s’accumule jusque dans le nord de l’Indiana.”

La Porte, Indiana, a signalé 18 pouces de neige vendredi matin, tandis que Michigan City, Indiana, a signalé 16 pouces et 12,5 pouces à Union Mills, Indiana, avec de fortes chutes de neige toujours, selon le National Weather Service.

“Michigan City, vous êtes dans le vif du sujet”, a déclaré Merwin. “C’est un endroit isolé, mais ils sont frappés par de fortes chutes de neige. C’est juste un phénomène vraiment épouvantable et intéressant que nous surveillons sur le lac Michigan.”

Agents d’urgence a déclaré un avertissement de voyage dans le comté de La Porte, limitant les déplacements au personnel d’urgence uniquement. Les avertissements de tempête hivernale y restent en vigueur jusqu’à vendredi.

La neige à effet de lac cessera tôt dimanche dans un avenir prévisible alors que l’air plus chaud inonde une grande partie du pays.