Cleveland inflige une raclée 32-13 aux Bengals de Cincinnati alors que Joe Burrow continue son record misérable contre les Browns | Nouvelles de la NFL

Nick Chubb des Cleveland Browns s’est précipité pour deux touchés

Nick Chubb s’est précipité pour deux touchés et la défense de Myles Garrett et Cleveland a frustré Joe Burrow alors que les Browns battaient Cincinnati 32-13.

Garrett, qui est venu au FirstEnergy Stadium vêtu d’un costume d’Halloween, a mené une défense effrayante qui a limogé Burrow cinq fois et a maintenu les Bengals (4-4) à 229 verges 100 au total en première mi-temps.

Burrow a déjà participé au Super Bowl en seulement trois saisons dans la NFL. Cependant, le natif de l’Ohio n’a pas encore battu Cleveland, tombant à 0-4 en quatre départs en carrière contre le rival de l’AFC North de Cincinnati.

Les Browns (3-5) ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives et, ce faisant, ont évité à leur saison de s’éclipser alors qu’ils tentaient de rester compétitifs en attendant le retour du quart Deshaun Watson après une suspension de 11 matchs.

Joe Burrow a été limogé cinq fois par la défense de Cleveland

Jacoby Brissett a couru pour un TD et en a passé un autre, menant Cleveland à sa cinquième victoire consécutive sur Cincinnati. Il a complété 17 des 22 pour 278 verges et une note de 133,7 tout en battant Burrow.

Chubb a marqué sur des courses de 3 et 11 verges, et Brissett a ajouté une course de TD de 3 verges et s’est connecté avec Amari Cooper sur une passe de 4 verges en seconde période alors que les Browns ont construit une avance de 25-0 tout en jouant leur meilleur tout autour match en 2022.

Dirigée par Garrett, la défense de Cleveland, qui a lutté pendant la majeure partie de la saison, a exercé une pression incessante sur Burrow, qui était privé du meilleur receveur Ja’Marr Chase en raison d’une blessure à la hanche.

Cependant, même un Chase en bonne santé n’a peut-être pas suffi à aider Burrow. Il a terminé 25 sur 35 pour 232 verges avec deux touchés et une interception.

Burrow s’est connecté sur des passes marquantes au quatrième quart à Tyler Boyd et Tee Higgins, mais cela ne l’a aidé qu’à gonfler ses statistiques et à atténuer le tableau de bord.