Cleveland Guardians sera le nouveau nom officiel de l’équipe MLB

L’équipe de baseball de Cleveland change son surnom en Guardians, a annoncé l’équipe vendredi.

L’équipe a annoncé l’année dernière qu’elle changerait de nom au milieu de la controverse et des plaintes des groupes amérindiens et de la Major League Baseball.

La franchise utilise des « Indiens » depuis la saison 1915.

« Nous sommes ravis d’inaugurer la prochaine ère de l’histoire profonde du baseball à Cleveland », a déclaré le propriétaire et président de l’équipe, Paul Dolan, dans un communiqué. « Cleveland a été et sera toujours la partie la plus importante de notre identité. Par conséquent, nous voulions un nom qui représente fortement la fierté, la résilience et la loyauté des Clevelanders. « Guardians » reflète ces attributs qui nous définissent tout en s’inspirant des emblématiques Guardians of Traffic juste à l’extérieur du stade du Hope Memorial Bridge. Cela donne vie à la fierté des Clevelanders envers notre ville et à la façon dont nous nous battons ensemble pour tous ceux qui choisissent de faire partie de la famille du baseball de Cleveland. Bien que « Indians » fasse toujours partie de notre histoire, notre nouveau nom contribuera à unifier nos fans et notre ville, car nous sommes tous des Cleveland Guardians. »

Le nouveau surnom commencera après la fin de la saison 2021.

Cleveland a cessé de porter le logo Chief Wahoo en 2018 sur ses maillots et casquettes, mais continue de vendre la marchandise Chief Wahoo.

Le changement de nom est le dernier dans les sports où les franchises suppriment progressivement les surnoms qui représentent les Amérindiens.

L’équipe de football de Washington s’est débarrassée du surnom de « Peaux-Rouges » après plus de huit décennies à la suite de la pression publique des fans et des sponsors.