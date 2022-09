Cleveland Browns Myles Garrett impliqué dans un accident impliquant une seule voiture

Cleveland Browns DE Myles Garrett a été impliqué dans un seul accident de voiture après un entraînement qui s’est terminé par son envoi à l’hôpital.

Cleveland Browns DE Myles Garrett est en marche pour la saison NFL 2022-2023 et avec un nouveau quart-arrière à DeShaun Watson. La ville aime déjà Myles pour l’énergie qu’il apporte sur le terrain et aussi pour le travail qu’il fait dans sa communauté. Hier, Myles a été impliqué dans un effrayant accident impliquant une seule voiture qui se serait produit après l’entraînement de Brown près de la ville de Wadsworth.

Myles Garrett impliqué dans un seul accident de voiture, transporté à l’hôpital pour y être soigné

Selon Nouvelles 5 Cleveland, Myles aurait quitté l’entraînement à Berea, dans l’Ohio, pour rentrer chez lui lorsqu’il a écrasé sa Porsche 2021 près de Wadsworth sur State Road près de Sharon Copley Road. Apparemment, il y avait une passagère dans le véhicule lorsqu’il a quitté le côté droit de la route et s’est renversé plusieurs fois selon l’Ohio State Highway Patrol. L’OSHP a également confirmé que l’alcool et les drogues n’étaient pas des facteurs dans l’accident.

“Myles Garrett a été impliqué dans un accident impliquant une voiture cet après-midi après avoir quitté le centre d’entraînement. Il a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a été transporté dans un hôpital local et nous sommes en train de recueillir plus d’informations. Les Browns ont déclaré dans un communiqué de presse.

Garrett a été transféré à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie et plus tard, son agent Nicole Lynn de Klutch Sports a fourni une mise à jour. On ne sait pas s’il jouera cette semaine, mais j’espère qu’il se repose et prend soin de lui par la suite.