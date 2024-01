Clés du jeu : Celtics 129, Pacers 124

Boston a dominé l’Indiana de 11 points au cours de ses huit minutes et plus qui se sont étendues de 4:11 au troisième quart à 7:33 au quatrième quart. Au cours de cette séquence, le centre portugais a totalisé quatre points, un rebond et un tir bloqué. Mais plus important que les statistiques était le fait qu’il était son niveau d’activité aux deux extrémités du terrain.