Clés de la victoire, X-Factors, prédictions

Après des huitièmes de finale palpitants, huit pays conservent l’espoir de remporter l’Euro 2020. Les quarts de finale débuteront vendredi, la Suisse rencontrant l’Espagne et la Belgique affrontant l’Italie. Le lendemain, la République tchèque et le Danemark s’affrontent, avant que l’Ukraine n’affronte l’Angleterre.

ESPN énonce ce que vous devez savoir sur les quatre liens, qui diffuser EN DIRECT sur les réseaux ESPN et ESPN+, tandis que nos experts prédisent également à quoi ressembleront les demi-finales.

Suisse vs Espagne

Vendredi : 12h HE / 18h CET (ESPN, ESPN+)

La Suisse, les clés de la victoire : Tout est question de croyance. Ils avancent sur un nouveau terrain en atteignant les quarts de finale mais, après avoir battu la France championne du monde en huitièmes de finale, l’équipe de Vladimir Petkovic ne doit pas craindre l’Espagne. Depuis qu’elle a été dépassée 3-0 par l’Italie lors de son deuxième match de groupe, la Suisse est passée à la vitesse supérieure et a l’air d’une équipe forte, confiante et expérimentée. Ils sont bien organisés et ont le talent offensif de Breel Embolo, Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic pour faire mal à l’Espagne. L’Espagne a la plus grande réputation, mais la Suisse a déjà compté pour la France, ils devraient donc se soutenir pour gagner cette égalité.

L’Espagne, les clés de la victoire : L’Espagne est une contradiction d’une équipe. Ils ont marqué 10 buts lors de leurs deux derniers matchs, mais continuent de rater des occasions claires, Alvaro Morata étant souvent le plus gros coupable. L’équipe de Luis Enrique a en quelque sorte tenté sa chance pour gagner malgré ces occasions manquées, mais elle ne peut pas compter sur cela pour continuer, elle a donc besoin que Morata et les autres attaquants soient plus cliniques devant le but. Les espoirs de victoire de l’Espagne peuvent se résumer à une chance en 90 minutes, ils doivent donc la saisir. Le but de Morata lors de la victoire en huitièmes de finale contre la Croatie pourrait encore s’avérer crucial pour renforcer sa confiance.

Le facteur X de ce jeu : L’absence du milieu de terrain suisse Granit Xhaka pour cause de suspension pourrait s’avérer décisive pour faire pencher la balance en faveur de l’Espagne. Xhaka a été exceptionnel pour les Suisses à l’Euro 2020 et a laissé de nombreux supporters d’Arsenal se demander pourquoi il n’a pas été aussi dominant et impressionnant pour les Gunners ces dernières saisons. Sans son dynamisme et sa ténacité, la Suisse a besoin de quelqu’un d’autre pour s’assurer que Sergio Busquets ne gagne pas la bataille du milieu de terrain pour l’Espagne.

Qui passe et pourquoi ? Je soutiens la Suisse, malgré la perte de Xhaka au milieu de terrain, car ils ont l’air d’une équipe plus forte que l’Espagne, à la fois collectivement et physiquement. C’est sans doute l’équipe la plus faible d’Espagne depuis 20 ans et la Suisse n’aura jamais une meilleure occasion d’atteindre les demi-finales (et la finale) d’un tournoi majeur. — Marc Ogden.

jouer 0:36 Alessandro Del Piero n’est pas confiant quant aux chances de l’Italie s’il joue à nouveau comme contre l’Autriche.

Belgique contre Italie

Vendredi : 15h HE / 21h CET (ESPN, ESPN+)

Les clés belges de la victoire : Les trois arrières – Jan Vertonghen (34 ans), Toby Alderweireld (32 ans) et Thomas Vermaelen (35 ans) – ont un âge combiné de plus de 100 ans et doivent résister à une attaque italienne avec des joueurs qui peuvent vous battre en un contre un. une. De toute évidence, le remplacement de Kevin De Bruyne sera essentiel ; il n’y a personne comme lui, donc la Belgique ferait peut-être mieux de jouer simplement un peu différemment, peut-être avec plus de tâches de meneur de jeu venant de plus en plus. Celui qui entre, il devra être efficace pour faire pression sur le partenariat Jorginho-Marco Verratti, tout comme l’Autriche l’a fait à bon escient. Ensuite, il y a Romelu Lukaku : dans un match comme celui-ci, il est peut-être préférable de le servir devant le but.

L’Italie, les clés de la victoire : La seconde mi-temps contre l’Autriche a été décevante et il est important que Roberto Mancini prenne les bonnes décisions quant à la manière d’aborder ce qui s’est passé : parlons-nous d’ajustement ou de refonte ? Giorgio Chiellini semble être à nouveau en forme, mais Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni pourraient être mieux adaptés pour contenir Lukaku. Et l’arrêter sera la clé, ainsi que contenir les nombreux dribbleurs rusés (Yannick Carrasco, Jeremy Doku, Dries Mertens et surtout Eden Hazard) auxquels la Belgique peut faire appel. L’autre clé consiste à utiliser correctement Federico Chiesa, que ce soit en tant que starter ou hors du banc comme substitut d’impact.

Le facteur X de ce jeu : Eden Hazard est le joker. S’il est en forme et au sommet de son art, il peut causer de sérieux problèmes à ses adversaires, ainsi que compenser – en partie – le manque de créativité de De Bruyne. Il avait l’air d’avoir laissé ses malheurs madrilènes derrière lui, mais des doutes subsistent après avoir semblé contracter une blessure musculaire tardivement contre le Portugal.

Qui passe et pourquoi ? J’ai choisi la Belgique pour remporter le tournoi et je pense que je dois m’en tenir à cela. Sans De Bruyne, cependant, ce jeu est un tirage au sort. Les deux équipes ont des gardiens d’arrêt – Thibaut Courtois pour la Belgique et Gianluigi Donnarumma pour l’Italie – et cela pourrait se résumer à de minuscules détails. La Belgique a plus d’expérience et cela pourrait l’influencer, indépendamment de Hazard. Mais c’est proche. Très proche. – Gab Marcotti





République tchèque contre Danemark

Samedi : midi HE / 18h CET (ESPN, ESPN+)

Les clés de la victoire en République tchèque : Avant le match, l’accent sera mis sur l’attaquant Patrik Schick, après avoir marqué quatre buts en quatre matchs, mais la République tchèque a également été solide à l’arrière. Ils n’ont concédé que deux fois tout le tournoi et ont gardé les Pays-Bas sans but en huitièmes de finale après que l’équipe de Frank de Boer ait inscrit huit buts en phase de groupes. Le Danemark a renversé la Russie et le Pays de Galles, marquant quatre buts à chaque match, mais si les Tchèques peuvent rester disciplinés et organisés dans leur forme défensive, ils auront également une chance de marquer avec un attaquant comme Schick sur le côté. Il est probable que la plupart de la foule à Bakou sera derrière le Danemark, mais les Tchèques devraient y être habitués après avoir affronté l’Angleterre à Wembley et l’Écosse à Hampden Park.

Le Danemark, les clés de la victoire : Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a gagné de nombreux fans pour la façon dont il s’est comporté après l’incident presque tragique impliquant Christian Eriksen, mais il a également montré qu’il était un entraîneur de haut niveau. Sous la pression contre le Pays de Galles, il est passé de sa formation préférée en 3-4-3 au 4-3-3 et cela a permis à ses joueurs de prendre le dessus sur le jeu. Ce type de gestion depuis la ligne de touche peut être vital dans les matchs à haute pression, en particulier lorsqu’il est hautement improbable que tout se passe bien pendant 90 minutes. La capacité de Hjulmand à s’adapter aux périodes de domination tchèque pourrait être la clé.

Le facteur X de ce jeu : Le Danemark a pris de l’élan après deux grosses victoires contre la Russie et le Pays de Galles, mais ils sont également poussés vers l’avant par quelque chose de plus que cela. La façon dont l’équipe s’est rétablie après avoir vu ce qui est arrivé à Eriksen lors de son premier match est remarquable et elle semble surfer sur un raz-de-marée d’émotion et de bonne volonté. C’est quelque chose qui ne peut pas être mesuré, mais ces choses jouent un rôle lorsque vous arrivez à la fin commerciale d’un tournoi majeur.

Qui passe et pourquoi ? Danemark. Oubliez un instant ce qui se passe autour de l’équipe en dehors du terrain ; ils ont été impressionnants contre la Russie et le Pays de Galles, marquant huit buts et encaissant un. Ils ont également eu un énorme test lors de leur deuxième match contre la Belgique et ont été la meilleure équipe pendant 45 minutes. Eriksen est un gros raté mais il y a beaucoup de qualité dans toute l’équipe, en particulier leur colonne vertébrale de Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Andreas Christensen et Pierre-Emile Hojbjerg. — Rob Dawson.

jouer 1:07 Stewart Robson se demande si les experts du football et les fans ont raison de vouloir que Gareth Southgate retire Harry Kane du onze de départ.

Ukraine contre Angleterre

Samedi : 15 h HE / 21 h CET (ABC, ESPN+)

L’Ukraine, les clés de la victoire : L’Ukraine n’est pas une équipe à un seul homme, mais ses chances de succès dépendent fortement du capitaine Andriy Yarmolenko. Seuls quatre joueurs ont enregistré plus de dribbles à l’Euro 2020 que l’ailier de West Ham (14) et il est si souvent le catalyseur de son pays, coupant le flanc ou faisant avancer l’Ukraine depuis une position plus centrale. Avec 42 buts à son actif, le joueur de 31 ans est deuxième sur la liste des buteurs de tous les temps en Ukraine – derrière le manager Andriy Shevchenko – et il cherchera à s’accorder avec Roman Yaremchuk, un puissant avant-centre avec le physique causer des problèmes à l’Angleterre. S’il est en forme, bien sûr. Yarmolenko est sorti au cours de la première période de prolongation lors de sa victoire en huitièmes de finale contre la Suède, mais même s’il n’est capable de jouer qu’à distance, il le fera. Après tout, l’Ukraine n’a jamais été aussi loin dans un championnat d’Europe.



L’Angleterre, les clés de la victoire : Personne ne l’a vu venir, mais la course de l’Angleterre a été basée sur une défense si robuste qu’ils n’ont pas encore concédé de but à l’Euro 2020. La seule autre fois où ils ont gardé des draps propres lors de leurs quatre premiers matches était 1966, lorsque l’Angleterre a continué à sécuriser leur seul triomphe en Coupe du monde. L’équipe de Gareth Southgate a eu sa chance à l’occasion – le plus évident lorsque l’Allemand Thomas Muller a tiré large alors qu’il était propre à Wembley – mais John Stones, le gardien Jordan Pickford et le retour de Harry Maguire ont donné à l’Angleterre une base solide sur laquelle s’appuyer. Harry Kane a enfin mis fin à sa sécheresse, tandis que l’énergie de Raheem Sterling a été vitale pour insuffler du dynamisme dans les passages les plus stériles du jeu anglais. Attendez-vous à plus de football axé sur la sécurité : l’Ukraine a gardé une cage inviolée lors de ses 16 derniers matchs de compétition, donc Southgate ressentira une autre sortie au cours de laquelle l’Angleterre se concentrera sur l’annulation de ses adversaires tout en créant une poignée de chances pour elle-même devrait être le modèle du succès.

Le facteur X de ce jeu : La chaleur. Le match pourrait débuter à 21 heures, heure locale, mais les prévisions suggèrent que la température pourrait encore atteindre 27 degrés Celsius. L’Angleterre a l’habitude de lutter dans de telles températures, même s’il convient de souligner qu’elle a battu la Croatie dans une chaleur similaire à Wembley pour lancer sa campagne du Groupe D. Southgate a déjà parlé de la fatigue dans le camp, mais ils devraient toujours avoir un avantage sur l’Ukraine, qui a été prolongée quelques heures après que l’Angleterre a battu l’Allemagne, et la fatigue est une préoccupation évidente maintenant exacerbée par les conditions probables.

Qui passe et pourquoi ? L’Angleterre peut faire valoir sa supériorité individuelle dans un match serré. Devoir se rendre à Rome signifie qu’ils vont manquer le confort de la maison de Wembley, mais leur solide plate-forme défensive devrait jeter les bases d’une autre victoire. L’Ukraine pourrait trouver ce match trop loin après ses efforts contre la Suède. — James Olley.

Prédictions

Quels seront les matchs des demi-finales ? Nos experts font leur choix.

Ogden : Suisse contre Belgique ; République tchèque contre Angleterre

Marcotti : Espagne contre Belgique ; Danemark contre Angleterre

Dawson : Espagne contre Belgique ; Danemark contre Angleterre

Olley : Espagne contre Belgique ; Danemark contre Angleterre