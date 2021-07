Clés de la victoire, facteurs X, prédictions

Après une phase de quart de finale palpitante, nous en sommes aux quatre derniers pays qui conservent l’espoir de remporter l’Euro 2020. Les demi-finales commencent mardi, l’Espagne affrontant l’Italie et l’Angleterre face au Danemark le lendemain.

ESPN énonce ce que vous devez savoir sur les deux liens, qui diffuser EN DIRECT sur les réseaux ESPN et ESPN+, tandis que nos experts prédisent également à quoi ressembleront les demi-finales.

Aller à : Angleterre vs Danemark

Italie contre Espagne

Mardi : 15h HE / 20h CET (ESPN, ESPN+)

Comment ils sont arrivés là : L’Espagne a sans doute remporté le meilleur match du tournoi en huitièmes de finale contre la Croatie – une folle victoire 5-3 en prolongation – mais elle a lutté contre la Suisse au tour suivant, malgré la magie de Pedri, et n’a réussi que le pénalités. Contre les Suisses, ils n’ont pas montré assez de contrôle ou d’acuité offensive et nous avons vu certains des problèmes qui les avaient hantés dans la phase de groupes.

L’Italie a également remporté l’un des matchs du tournoi en quarts de finale contre la Belgique, un match plein de qualité du début à la fin. Lors de leur premier vrai test jusqu’à présent dans cet Euros, l’équipe de Roberto Mancini a fait de grandes choses avec le ballon tout en restant solide défensivement. L’Italie a impressionné tout au long de ce tournoi même si l’Autriche l’a poussé fort en huitièmes de finale pour perdre après prolongation.

L’Italie, les clés de la victoire : L’Italie a deux clés pour gagner ce match : son milieu de terrain et sa défense. Le milieu de terrain est leur principale force et sûrement le meilleur de la compétition (avec l’Espagne.) Marco Verratti, Jorginho et Nicolo Barella ont tout pour plaire : rythme de travail, magie créative, intelligence, positionnement, contrôle et compétences de balle. L’Italie a été forte en défense tout au long du tournoi et les arrières centraux vétérans Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini ont un énorme avantage pour ce match car ils connaissent bien l’attaquant espagnol Alvaro Morata après avoir joué avec lui à la Juventus. Gianluigi Donnarumma a été excellent dans les buts, bien que la blessure de l’arrière gauche Leonardo Spinazzola soit un coup dur et que son remplaçant soit le moins impressionnant Emerson.

L’Espagne, les clés de la victoire : Le milieu de terrain espagnol composé de Koke, Pedri et Sergio Busquets devra égaler celui de l’Italie et chercher à gagner la bataille dans les zones centrales. L’autre clé pour eux est l’attaque car l’Espagne aura des chances et des joueurs comme Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Pablo Sarabia ou Dani Olmo (selon qui commence) devront être beaucoup plus efficaces que lors des matchs précédents. L’Espagne devrait également chercher à minimiser la droite pour profiter du fait que Spinazzola n’est pas à l’arrière gauche.

Le facteur X de ce jeu : Les remplaçants. Avec cinq remplaçants autorisés (et même un sixième si cela va en prolongation), Roberto Mancini et Luis Enrique pourront changer le cours du jeu et, jusqu’à présent, ils ont tous les deux bien fait à cet égard. Nous avons vu Federico Chiesa et Matteo Pessina faire la différence pour l’Italie en huitièmes de finale contre l’Autriche lorsque l’équipe avait besoin de quelque chose de différent. Mikel Oyarzabal et Pau Torres ont également eu un bon impact pour l’Espagne contre la Croatie. Tout pourrait se résumer à la façon dont ces deux brillants managers gèrent le jeu. — Julien Laurens.

Prédictions

– Italie 2-1 Espagne : L’Italie a été l’équipe la plus forte collectivement dans cet Euros et cette force prévaudra contre l’Espagne, même si la blessure de Spinazzola est un coup dur pour la façon dont l’équipe joue et se défend. — Julien Laurens.

– Italie 1-1 Espagne (Italie gagne aux tirs au but) : Un match serré mais l’Italie devrait l’emporter au final. Les deux équipes ont été impressionnantes, mais l’Italie a eu ce contrôle et cette qualité supplémentaires dans ses performances. – Rob Dawson

– Italie 2-0 Espagne : L’Espagne s’est hissée en demi-finale après une série de performances peu convaincantes et sa rencontre avec l’Italie semble être la fin du parcours pour l’équipe de Luis Enrique. La présence physique et la solidité défensive de l’Italie devraient être de trop pour l’Espagne, même si elle se méfiera de l’attaquant raté Alvaro Morata, dont la réputation reste élevée en Italie en raison de deux bons passages avec la Juventus. –Marc Ogden

– Italie 1-1 Espagne (Espagne victoire aux tirs au but): Pas de sentiments forts ici, mais Luis Enrique semble avoir des pauses quand il en a besoin. — Gab Marcotti.

– Italie 2-1 Espagne: L’Espagne a un peu de chance d’être arrivée jusqu’ici, l’Italie manquera Spinazzola mais peut encore les achever. — James Olley.

Angleterre contre Danemark

Mercredi : 15 h HE / 20 h CET (ESPN, ESPN+)

Comment ils sont arrivés là: La progression du Danemark vers les demi-finales a été vraiment remarquable. Mis à part le traumatisme de l’effondrement de Christian Eriksen sur le terrain lors du match d’ouverture contre la Finlande, l’équipe de Kasper Hjulmand a perdu ses deux premiers matches de groupe et avait besoin d’une victoire finale contre la Russie pour se faufiler dans les huitièmes de finale. Mais dès lors, les Danois ont battu le Pays de Galles 4-0 et ont battu la République tchèque 2-1 en quart de finale pour atteindre les quatre derniers.

L’Angleterre a été impeccable, l’équipe de Gareth Southgate n’ayant pas encore concédé de but dans le tournoi. Mais alors qu’ils sont lentement passés à la vitesse supérieure pendant la phase de groupes – marquant seulement deux fois en deux victoires et un match nul – l’Angleterre a pris une sérieuse impulsion avec une victoire contre l’Allemagne en huitièmes de finale à Wembley avant la victoire catégorique 4-0 en quart de finale de samedi. contre l’Ukraine à Rome.

L’Angleterre, les clés de la victoire : La complaisance est devenue l’adversaire le plus dangereux de l’Angleterre. L’équipe de Southgate regorge de qualité dans tous les départements, la confiance est élevée et ils ont également un avantage à domicile à Wembley. Mais avec autant d’as dans sa manche, Southgate a admis que le danger auquel son équipe est confrontée vient de la sous-estimation de ses adversaires. L’Angleterre n’a pas atteint de finale majeure depuis la Coupe du monde 1966, donc la pression et les attentes seront intenses mercredi, mais s’ils peuvent éliminer les distractions hors du terrain, ils devraient être trop forts pour le Danemark.

Le Danemark, les clés de la victoire : L’esprit collectif du Danemark est prédominant depuis que le capitaine Simon Kjaer a exhorté ses coéquipiers à former un cercle autour d’Eriksen alors qu’il était soigné sur le terrain après son effondrement contre la Finlande il y a trois semaines. Mais bien que cela ait porté le Danemark sur un long chemin, ils sont plus qu’une équipe soudée. Ils sont bien organisés, solides et dotés d’une solide colonne vertébrale, à commencer par le gardien Kasper Schmeichel. S’ils peuvent fusionner leur unité avec leur qualité et avoir des performances de gros match de Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Thomas Delaney et Yussuf Poulsen, le Danemark peut gagner.

Le facteur X de ce jeu : Le Danemark a remporté deux de ses trois visites en Angleterre ce siècle – remportant son dernier match à Wembley avec une victoire 1-0 en octobre 2020 – ils se rendront donc à Londres avec la confiance d’une équipe qui sait comment battre un adversaire sur son propre terrain. Les supporters danois seront largement inférieurs en nombre mercredi, mais leur soutien a apporté du bruit et de la couleur à l’Euro 2020 et ils se feront entendre et voir à Wembley.

Prédictions

– Angleterre 3-1 Danemark : Le Danemark peut en faire une nuit nerveuse pour l’Angleterre s’il est capable de le frustrer et de lui refuser une percée rapide. Mais si l’Angleterre marque en tête, il est difficile d’envisager autre chose qu’une victoire confortable et une place en finale à Wembley dimanche. –Marc Ogden

– Angleterre 3-1 Danemark : Le Danemark sera la première équipe à marquer contre l’Angleterre à l’Euro 2020, mais l’équipe de Southgate devrait avoir suffisamment de puissance de feu pour se qualifier pour une première finale majeure depuis 1966. –– Rob Dawson.

– Angleterre 1-2 Danemark : Les bouleversements arrivent. Et si vous croyez au conte d’Eriksen, pourquoi pas ? — Gab Marcotti.

– Angleterre 1-0 Danemark : Attendez-vous à un autre match serré à Wembley, mais la foule de 60 000 personnes peut aider l’Angleterre à franchir la ligne d’arrivée. — James Olley.

– Angleterre 1-0 Danemark : La meilleure défense du tournoi sera trop solide défensivement pour les Danois qui semblaient fatigués en seconde période contre la République tchèque. — Julien Laurens.