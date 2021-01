NEW ORLEANS: Le quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, était sur le dos, tendant désespérément la main droite pour essayer de rassembler le ballon après qu’il ait giclé dans ses bras alors qu’il était traîné sur le gazon du Superdome.

Le finaliste du trophée Heisman n’a pas pu le saisir avant qu’il ne soit déchiré et finalement récupéré par l’état de l’Ohio.

Et avec cela, Lawrences a tenté de terminer une carrière de football universitaire extraordinaire avec son deuxième championnat national en trois saisons. Les Tigers ont perdu trois touchés et le déficit s’est creusé encore plus au quatrième quart avant que le n ° 3 Ohio State ne célèbre une victoire de 49-28 sur le n ° 2 Clemson en demi-finale des séries éliminatoires de football universitaire au Sugar Bowl vendredi soir.

J’ai raté quelques lancers et mis trop de balles au sol », a déclaré Lawrence, qui a tâtonné trois fois mais n’en a perdu qu’une. «De toute évidence, ça craint de finir comme ça.

Pour la deuxième saison consécutive, Lawrence et Clemson ont été renvoyés de la CFP en se faisant exploser dans le Big Easy. Ce sont les deux seules pertes de ses 36 débuts à l’université.

La saison dernière, Clemson a chuté de 42-25 à LSU dans le match de championnat national sur le même terrain, Lawrence ayant l’un des pires matchs de sa carrière (18 sur 37, 234 verges, aucun touché par la passe). Cette année à la Nouvelle-Orléans, comme l’année dernière, Lawrence a marqué le premier touché des matchs sur un gardien, mais a ensuite perdu un échappé alors que Clemson tentait de combler un déficit béant en deuxième période.

Lawrence a mieux joué dans l’ensemble cette année, malgré le fait que Clemson soit sans coordinateur offensif et appelant Tony Elliott, qui était en COVID-19[feminine protocole et n’a pas fait le voyage à la Nouvelle-Orléans. Lawrence a terminé 33e sur 48 pour 400 verges et deux touchés avec une interception.

Je vous dis ce que, mec, Trevor Lawrence, je sais que nous n’avons pas gagné le match, mais vous avez vu tout ce que vous devez savoir sur ce type ce soir, a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney. Je veux dire, il a juste, il voulait jouer jusqu’à la dernière seconde et lui donner tout ce qu’il avait. Et c’est juste qui il est en tant que personne.

La façon dont la défense des Clemsons a lutté pendant la majeure partie du match, abandonnant deux passes de touché de plus de 50 mètres, n’était pas suffisante.

Quand ce fut fini, Lawrence avait été surclassé par le quart-arrière de l’Ohio State Justin Fields (22 sur 28, 385 verges, six touchés).

De toute évidence, ils nous ont donné des coups de pied ce soir », a déclaré Lawrence.

La saison ne s’est pas terminée comme nous le voulions, mais c’était spécial, a poursuivi Lawrence. «Nous n’avons tout simplement pas réussi ce soir pour plusieurs raisons. … Dans des jeux comme celui-ci, vous devez juste bien jouer tout le temps et nous ne l’avons pas fait.

Cela ne changera rien en ce qui concerne le trophée Heisman, car les votes étaient déjà en cours. Lawrence est l’un des quatre finalistes, avec l’Alabama QB Mac Jones, le receveur de Crimson Tide Davonta Smith et le quart de Floride Kyle Trask.

Le temps nous dira si cela affecte la réflexion dans les front-offices du football professionnel. Lawrence, pendant une grande partie de cette saison, a été le premier choix prévu par consensus lors du repêchage de la NFL 2021, en supposant qu’il passe sa dernière année à Clemson.

Pourtant, il restera dans les mémoires comme l’un des visages du football universitaire sur le terrain et en dehors pendant une année junior tumultueuse.

Au cours de l’été, il était devant les deux marches pour la justice sociale et appelle à ce que les jeux se poursuivent malgré le COVID-19[feminine pandémie.

Il n’y a pas grand-chose à faire pour changer, dit Lawrence. Je suis fier de l’homme que je suis devenu au fil du temps (à Clemson). … Ouais, ça a été une année folle.

Ses positions lui ont valu le respect de ses pairs à travers le pays, tout comme sa pièce.

En trois saisons, Lawrence a réussi 10 098 verges et 90 touchés, et s’est précipité pour 943 verges et 18 touchés. Il est également entré dans l’histoire de Clemson en tant que QB pour la troisième équipe de championnat national des programmes. Il est le quart-arrière le plus gagnant de l’histoire de Clemson et il a mené les Tigers à trois titres ACC consécutifs

Cela peut suffire. Après tout, peu ont fait mieux.

Swinney a déclaré que Lawrence et le demi offensif senior de Clemson, Travis Etienne, laissent derrière eux un héritage incroyable et établissent la norme à Clemson sans jamais attendre plus de leurs coéquipiers qu’ils n’étaient prêts à donner.

Trevor Lawrence est un gars générationnel. Il va être un grand joueur pendant très, très longtemps, a ajouté Swinney. Étaient tous tristes que ça se soit terminé comme ça s’est terminé ce soir. Et nous voulions terminer à Miami avec une victoire (dans le match pour le titre national) et partir au coucher du soleil, mais ce n’était pas le cas.

