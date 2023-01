Clemson serait sur le point d’embaucher Garrett Riley de TCU en tant que coordinateur offensif

Dabo Swinney et les Clemson Tigers font sensation du côté offensif du football.

Les Tigers se sont séparés du coordinateur offensif Brandon Streeter et sont sur le point d’embaucher Garrett Riley de TCU pour être le nouveau OC de l’équipe, selon ESPN.

Riley, qui est le frère cadet de l’entraîneur-chef de l’USC Lincoln Riley, a remporté le prix Broyles 2022 en tant que meilleur entraîneur adjoint du pays après avoir aidé à mener les Horned Frogs à une place dans le championnat national des éliminatoires de football universitaire.

Sous la direction de Riley, l’attaque de TCU a récolté en moyenne 38,8 points par match au cours de la saison 2022, qui s’est classée première dans le Big 12 et neuvième parmi toutes les équipes FBS.

Avant d’arriver à TCU, Riley a passé deux saisons à SMU de 2020 à 21, en tant que coordinateur offensif d’une unité qui s’est classée dans le top 15 en termes de score et d’attaque totale les deux années où il était là. Il remplace Streeter, qui faisait partie du personnel de Clemson depuis 2015 mais n’a servi qu’une seule saison en tant que coordinateur offensif de l’équipe.

Riley supervisera une attaque de Clemson qui s’est classée troisième de l’ACC en termes de points en 2022 (34,7 PPG) et cinquième en verges par match (410,3). Les Tigers ont terminé la saison 22 11-3 et 8-0 dans le jeu de l’ACC, mais ont subi une défaite 31-14 contre le Tennessee dans l’Orange Bowl.

