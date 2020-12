SOUTH BEND, Ind.: Clark Lea est en voie de sortir à Notre-Dame au moment même où sa défense est en train de monter.

Lea, âgée de 38 ans, originaire du Tennessee, a été nommée entraîneure-chef de l’Alma Mater Vanderbilt lundi. Avant de se concentrer sur la reconstruction des Commodores, le Fighting Irish (10-0), classé deuxième, affronte Trevor Lawrence et le n ° 3 Clemson (9-1) dans le match de championnat de l’ACC.

L’entraîneur de Notre Dame, Brian Kelly, ne pense pas que le nouveau concert à venir distraira son coordinateur défensif.

Cela ne va pas perturber ce qu’il fait dans sa préparation pour le match et, espérons-le, aller de l’avant », a déclaré Kelly. «Je ne suis pas concerné (et) je sais que nos joueurs ne le sont pas non plus.

Ce n’est pas un hasard si Notre Dames a eu lieu depuis quatre ans de 43-6 depuis que Lea a rejoint le personnel de Kellys en tant qu’entraîneur des secondeurs sous le coordinateur défensif Mike Elko. Quand Elko est parti pour Texas A&M après la saison 2017, Kelly a élevé Lea et la défense irlandaise s’est améliorée.

En 2018, la défense Leas avec son alignement 4-2-5 était la pierre angulaire alors que Notre Dame a remporté ses 12 premiers matchs pour gagner une place en demi-finale dans le Cotton Bowl contre Clemson. Lawrence et les Tigers ont brûlé les Irlandais pour trois touchés au deuxième quart et un total de 327 verges par la passe dans une victoire de 30-3 avant de renverser l’Alabama 44-16 pour le championnat national.

Ils formaient une excellente équipe en 18 ans, a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney. Cette année, ils peuvent faire pression sur ce front. Leurs soutiens sont vraiment bons et ils ont deux des meilleurs joueurs (le rover Jeremiah Owusu-Koramoah et le safety Kyle Hamilton) que vous verrez dans le football universitaire.

Lorsque les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 7 novembre au stade Notre-Dame, Lawrence a été mis à l’écart par COVID-19[feminine et son remplaçant de première année de 6 pieds 5 pouces, DJ Uiagalelei, a lancé un record de 439 verges par un adversaire de Notre-Dame.

Notre Dame a limité le porteur de ballon étoile de Clemson Travis Etienne à 28 verges en 18 courses et a récupéré trois échappés, dont un retourné pour un touché par Owusu-Koramoah. Les Irlandais ont reçu des sacs dos à dos par les bouts Adetokunbo Ogundeji et Daelin Hayes et une reprise échappée par le demi de coin Nick McCloud dans la deuxième prolongation pour assurer la victoire 47-40.

Nous devons mieux jouer, a déclaré Kelly à propos de la revanche. Il y a des choses que nous devons faire beaucoup mieux pour défendre le jeu de passes. Nous devons continuer à garder leur jeu de course sous contrôle.

Kelly espère une performance comme celle de Notre-Dame en seconde période contre l’attaque prolifique de la Caroline du Nord. Même après avoir perdu Hamilton à une pénalité de ciblage en première mi-temps, les Irlandais ont maintenu les Tar Heels à zéro point en deuxième mi-temps dans une victoire de 31-17.

En tout, la défense a cédé 414 verges, dont 229 au sol, à la Caroline du Nord, donc les verges ont été là pour les principales infractions à prendre.

Néanmoins, la défense irlandaise, qui a une profondeur abondante partout, est classée parmi les 15 meilleures équipes statistiquement en pourcentage défensif de conversion troisième down (troisième), échappés récupérés (septième), défense au sol (huitième), plaqués pour perte (11e), points alloués (12e) et défense totale (14e à 314,5 verges allouées par match).

Nos gars ont une immense fierté, a déclaré Kelly. Cela commence avec Clark.

Lea, dont le calme a impressionné même Kelly, devrait être dans le stand des entraîneurs samedi au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord. Lea pourrait rester en place si les Irlandais obtiennent une place au CFP les demi-finales du Rose Bowl et du Sugar Bowl ont lieu le 1er janvier et le championnat dans la banlieue de Miami le 11 janvier.

Tout d’abord: Clemson attend.

