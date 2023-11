Clemson s’apprête à affronter Georgia Tech pour devenir éligible au bowl avec une sixième victoire – The Tiger

Clemson affrontera Georgia Tech à midi ce samedi au Memorial Stadium pour le match d’appréciation militaire.

La dernière fois que les Tigers ont affronté les Yellow Jackets en septembre 2022, les Tigers, alors classés n°4, ont battu Tech 41-10 dans une solide performance en seconde période menée par leur défense et leurs équipes spéciales.

Désormais, les deux équipes ont une fiche de 5-4 cette saison, bien que les Yellow Jackets affichent une fiche de conférence de 4-2 pour occuper la troisième place de l’ACC, par rapport à la fiche de conférence de 2-4 des Tigres. Avec une victoire samedi, Clemson serait éligible au bowl.

Après avoir perdu de peu contre maintenant-Non. 11 Louisville lors de leur match d’ouverture de la saison, l’entraîneur-chef Brent Key et Georgia Tech ont battu des adversaires classés tels que Miami et la Caroline du Nord.

Menée par le quart-arrière Haynes King, transféré de Texas A&M après sa deuxième campagne en chemise rouge, l’offensive de Georgia Tech a reçu une nouvelle vie. À ce stade de la saison, King a complété 63,3 % des passes pour 2 330 verges par la passe et 22 touchés.

Le demi offensif de deuxième année Jamal Haynes, qui mène l’équipe avec 115 courses pour 664 verges au sol et six touchés, aide King sur le terrain. Rejoindre Haynes dans le champ arrière sera Dontae Smith et Trey Cooley, qui ont chacun effectué trois voyages dans la zone des buts cette saison.

Les Gilets Jaunes semblent être à peu près équilibrés dans leur recours aux attaques aériennes et terrestres. Ils totalisent près de 200 verges sur réception de plus que les Tigers, menés par l’étudiant de première année Eric Singleton Jr. avec 552 verges et six touchés. À l’inverse, le principal receveur de Clemson, Beaux Collins, compte un record d’équipe de 445 verges et deux touchés à son actif, tandis que l’étudiant de première année Tyler Brown a fait tourner les têtes avec 406 verges et trois touchés.

Bien que les Tigers soient largement favorisés dans ce match, l’entraîneur-chef Dabo Swinney est conscient des dangers de se mettre trop à l’aise.

« Georgia Tech joue avec beaucoup de confiance. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs », a-t-il déclaré. “Ils se battent jusqu’au bout.”

“Je suis impressionné par qui ils sont et par ce qu’ils font”, a-t-il ajouté.

Plus récemment, les Tigers ont battu Notre Dame, numéro 15, 31-23 au milieu d’une saison moins que typique pour l’équipe de Swinney. Dans la victoire, le porteur de ballon junior Phil Mafah a ouvert la voie avec deux touchés et un sommet en carrière de 186 verges en l’absence de Will Shipley, qui était absent en raison du protocole de commotion cérébrale.

Shipley devrait revenir ce week-end et « a tendance à reculer à moins qu’il n’ait un revers », a déclaré Swinney.

« Il vous le rappellera, vite. Il vous rappellera : « Oh, ouais, c’est pour ça qu’ils aiment Will Shipley » », a déclaré Swinney.

La défense de Clemson aura les mains pleines avec une équipe qui a une moyenne de 33,2 points cette année. Actuellement, les Tigres sont classés n°6 en défense totale du pays et 35e en défense marquante, avec 21,22 points accordés par match.

Pour le moment, le secondaire de Clemson est épuisé, puisque le demi de coin Sheridan Jones et la sécurité Jalyn Phillips sont absents cette semaine, bien que Swinney pense que RJ Mickens est sur le point de faire son retour après le retrait de son appendice. Swinney a également noté que l’ailier défensif Justin Mascoll pourrait être prêt à enfiler l’uniforme samedi après que le joueur de sixième année ait raté les dernières semaines en raison d’une blessure non précisée.

Pendant ce temps, parmi les sept premiers, le secondeur Jeremiah Trotter Jr., qui a réussi deux sacs, 11 plaqués au total et un choix de six contre les Fighting Irish le week-end dernier, sera envisagé pour diriger la défense des Tigers.