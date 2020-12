CHARLOTTE, Caroline du Nord – Clemson a fait cinq apparitions consécutives dans les éliminatoires de football universitaire, a remporté deux des quatre derniers championnats nationaux, a été près du sommet de chacun des classements des séries éliminatoires de cette année et est dirigé par le meilleur quart-arrière à passer le Bowl. Subdivision en une génération – et a encore passé les deux derniers mois en tant que membre le plus ignoré des quatre équipes qui ont défini la saison régulière.

La planification est en partie responsable. Clemson est entré dans le championnat ACC après avoir joué seulement deux fois depuis le 7 novembre, lorsque les Tigers ont perdu 47-40 en prolongation à Notre-Dame. Les deux victoires, contre Pittsburgh et Virginia Tech, n’ont pas réussi à faire bouger l’aiguille.

Dans l’intervalle, l’Alabama a commencé à plaider pour être considéré comme l’équipe la plus dominante du programme pendant l’ère Nick Saban. L’état de l’Ohio a attiré des regards et un examen minutieux lors d’une course abrégée mais parfaite à travers le Big Ten. Les Fighting Irish ont continué à accumuler des victoires inégales en tant que membres d’un an de l’ACC.

Il était facile d’oublier Clemson.

Mais plus maintenant. La victoire 34-10 de samedi contre Notre-Dame lors du match de championnat de l’ACC a montré la puissance d’une équipe Clemson complète et saine et rétablit les Tigers en tant que prétendant majeur au troisième championnat national du programme sous l’entraîneur Dabo Swinney.

« Nos gars étaient à leur meilleur », a déclaré l’entraîneur de Clemson Dabo Swinney. « Tout ce que nous n’avons pas fait à South Bend, nous l’avons fait ce soir. Nous avons dominé les tranchées des deux côtés du ballon. Nous avons fait un travail incroyable. »

Contrairement à la réunion précédente, Clemson a rencontré les Irlandais avec une liste complète. La défense a accueilli à nouveau son cœur, le secondeur central James Skalski et le joueur de ligne intérieur Tyler Davis.

Dans un renversement renversant, les Tigers ont dominé la ligne de mêlée, harcelé le quart Ian Book, éliminé le match de course de Notre-Dame et mis fin à une attaque qui avait en moyenne 496,8 verges et 40,7 points par match depuis Halloween.

Après avoir abandonné 518 verges lors du premier match, le maximum que cette défense avait permis à un adversaire de l’ACC depuis 2016, Clemson a maintenu les Irlandais à 263 verges sur 4,5 verges par jeu, avec six sacs. Livre terminé avec 219 verges par la passe et sans touché pour la première fois en sept matchs.

« Nous n’avons pas eu cette constance de performance que nous avons eue toute l’année », a déclaré l’entraîneur de Notre Dame Brian Kelly. « Et c’est en partie ce que nous avons joué aujourd’hui. Nous avons joué une équipe de football exceptionnelle, et à cause de cela, nous n’avons pas été aussi cohérents qu’une équipe de football que nous avons été. »

Surtout, les Tigers ont accueilli de nouveau Lawrence, qui représentait 412 verges de l’attaque totale et a montré sa capacité à influencer l’approche des défenses pour arrêter Clemson.

Il y avait une théorie à l’approche du championnat de conférence: compte tenu de la façon dont le vrai débutant DJ Uiagalelei s’est comporté en tant que remplaçant de Lawrence en novembre, avec 439 verges et deux scores sans interception, quelle différence Lawrence ferait-il dans le match revanche?

Une fois en tête de liste avant de prendre la banquette arrière de deux vedettes de l’Alabama, le quart-arrière Mac Jones et le receveur large DeVonta Smith, et le quart-arrière de la Floride Kyle Trask, l’impression finale de Lawrence aura une forte incidence sur la course du trophée Heisman.

« Ce serait une honte si les Heisman n’attachaient pas leur nom à Trevor Lawrence », a déclaré Swinney. « C’est tellement évident qui est le meilleur joueur du pays. Je déteste même devoir faire campagne pour lui. Parfois, je pense que les gens le prennent pour acquis, que c’est facile ce qu’il fait. C’est incroyable ce qu’il fait. »

Il a lancé pour 322 verges et deux touchés. Sa seule interception, au début du premier quart, a provoqué une déviation. Il a réussi neuf passes de 15 verges ou plus, mis en évidence par un touché de 67 verges au receveur large Amari Rodgers. Lawrence a également couru 90 verges en 14 courses, dont un touché de 34 verges au troisième quart.

Alors qu’Uiagalelei a présenté des chiffres tordus contre les Irlandais, cela peut avoir été en partie par conception défensive – Notre-Dame s’est plutôt concentrée sur l’arrêt du demi-offensif de Clemson Travis Etienne, qui a eu le pire match de sa carrière.

L’impact de Lawrence a été vu dans l’équilibre offensif des Tigres. Après avoir couru 34 verges en 33 courses il y a deux mois, Clemson a terminé avec 219 verges en 27 courses, et Etienne a accumulé 124 verges en seulement son troisième match de 100 verges de la saison. La performance était un retour en forme pour Etienne, qui a eu du mal à égaler la production de l’année dernière. Les Tigers ont terminé avec 541 verges en attaque totale sur 8,2 verges par jeu.

« C’est la différence, sa capacité à courir », a déclaré Kelly à propos de Lawrence. « Souligne vraiment vos appels de couverture. Cela met l’accent sur beaucoup de choses en termes de crises. Cela ouvre juste quelques confrontations individuelles qui ne sont pas favorables. C’est donc un dilemme. »

Pour Notre-Dame, la marge de défaite efface ce qui semblait être une certitude avant le week-end – que les Irlandais étaient en playoff ou perdaient – et complique le débat sur la place finale en demi-finale nationale.

« Il ne fait aucun doute que cette équipe de football est l’une des quatre meilleures du pays », a déclaré Kelly. « Et nous laisserons le reste au comité. »

Texas A&M a un argument. Les Aggies ont une fiche de 8-1 après avoir battu le Tennessee 34-13, avec une victoire de reprise contre la Floride et une seule défaite contre l’Alabama. L’Oklahoma fait partie du mélange après avoir battu l’État de l’Iowa pour remporter le Big 12, six championnats consécutifs de conférence des Sooners. Et Cincinnati peut être dans le mélange avec une victoire contre Tulsa dans le match de championnat américain, bien que le comité de sélection des séries éliminatoires hésiterait à inclure un programme du Groupe des cinq.

Perdre par 24 points soulève des questions sur ce qu’il faut faire de la victoire en prolongation. Cela s’est passé sans Lawrence et Skalski, les leaders des Tigers des deux côtés du ballon. Il est venu à domicile, même si l’avantage du terrain à domicile est pesé différemment au cours d’une saison avec une participation limitée. Le pire scénario de samedi s’est réalisé: Notre Dame a perdu par une marge inégale sur un terrain neutre avec Clemson à pleine puissance.

Les Irlandais ont toujours un dossier solide. Dans l’arithmétique étrange créée par les séries éliminatoires, cette victoire contre Clemson semble maintenant plus forte. Il y a aussi une victoire convaincante contre la Caroline du Nord, qui remporterait une offre automatique du Six Bowl du Nouvel An si les Irlandais et les Tigres atteignaient les demi-finales. En tout, Notre Dame compte neuf victoires contre la compétition Power Five, quatre actuellement avec des records de victoires.

«Absolument, Notre-Dame mérite d’y être», a déclaré Swinney. « Ils sont montés deux fois sur le ring avec Clemson. Ils en ont perdu un, en ont gagné un. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Notre-Dame mérite d’y être. »