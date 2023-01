Clemson, Oregon ou État de l’Ohio ? Christian Bentancur de Marian Central annoncera son choix de collège vendredi – Shaw Local

Marian Central junior Christian Bentancur a abordé le processus de recrutement universitaire, qui peut être mouvementé et stressant, avec la bonne attitude.

La frénésie de recrutement est presque terminée pour Bentancur, une recrue quatre étoiles de 6 pieds 5 pouces et 235 livres, qui effectuera son engagement universitaire vendredi. Bentancur annoncera quelle école il a choisie entre ses trois derniers – Clemson, Ohio State et Oregon – à 12h30 vendredi à l’auditorium de Marian.

« C’est une bénédiction à la fin de la journée. Je remercie Dieu pour cela tout le temps », a déclaré Bentancur, qui avait 34 offres de division I. “Vous devez garder la tête droite et toujours vous concentrer et garder la tête droite, même si vous obtenez toute cette attention.

“Il y aura un moment où vous irez réellement à l’université et il y aura des gens bien meilleurs que vous. Vous devez juste garder la tête concentrée sur l’objectif principal, qui est d’atteindre la NFL.

L’État de l’Ohio a terminé quatrième du sondage final sur le football universitaire de l’Associated Press et s’est presque qualifié pour le match de championnat des éliminatoires de football universitaire, perdant une finition déchirante face à la Géorgie. Clemson était 10e dans le sondage final; L’Oregon était 15e.

Au lycée, Bentancur s’est tout de suite fait remarquer lorsqu’il a joué dans l’équipe universitaire des Hurricanes en tant que recrue lors de la saison printemps COVID-19 de 2021. Au cours de ses trois saisons au lycée, il a 139 réceptions pour 2 705 verges et 30 touchés, et ces chiffres viennent sans l’avantage de jeux éliminatoires supplémentaires.

Bentancur a capté 54 passes pour 1 058 verges et 11 touchés cette saison. Ses verges et ses touchés étaient les meilleurs de la région et il a été sélectionné dans la première équipe du Northwest Herald All-Area pour la deuxième saison consécutive.

« Ce sera une grande fête communautaire », a déclaré l’entraîneur des Hurricanes Liam Kirwan. “Quand il s’agit d’être l’un des joueurs les plus recrutés de l’histoire de Marian Central Catholic, je pense que les seuls qui peuvent se comparer sont Bryan Bulaga et Sean Cwynar. Je ne sais pas s’ils ont commencé leur processus de recrutement aussi tôt que Christian.

“C’est définitivement un moment spécial dans l’histoire du football marial ainsi que dans la vie de Christian.”

Christian Bentancur de Marian Central assiste à un entraînement 7 contre 7 avant la saison 2022. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Bulaga, diplômé de Marian en 2007, a joué dans l’Iowa et a été le 23e choix lors du repêchage de la NFL en 2010 par les Packers de Green Bay. Il a joué 11 saisons dans la NFL. Cwynar, diplômé de Marian en 2008, a joué à Notre Dame.

Le recrutement a changé depuis lors et ni Bulaga ni Cwynar n’ont eu le nombre d’offres importantes que Bentancur a accumulées. Il avait la plupart des écoles de la Big Ten Conference et près de la moitié des écoles de la Southeastern Conference.

Kirwan dit qu’il a perdu le compte du nombre d’entraîneurs adjoints des principaux collèges, généralement les entraîneurs des bouts serrés, qui s’étaient arrêtés à l’école. Le mois dernier, Bentancur a annoncé ses trois derniers choix sur Twitter.

Bentancur a déclaré avoir parlé avec ses parents, Patrick et Elizabeth, des écoles. Patrick a une fiche de 6-6 ans et a joué au football au D-III Wisconsin-Whitewater.

“Je voulais me concentrer sur trois écoles que j’aimais vraiment et que je voulais faire la liste”, a déclaré Bentancur. « Ce sont toutes des équipes qui ont prouvé qu’elles pouvaient concourir dans les meilleurs matchs. Ce sont toutes des écoles qui ont montré tant d’intérêt tout au long du processus et des équipes qui utilisent assez fréquemment le bout serré dans leur attaque.

Bentancur a déclaré avoir visité une douzaine de campus au cours du processus de recrutement. Kirwan, dans sa première année d’entraînement à son alma mater, était ravi de faire partie du processus.

“Christian vient d’une famille formidable, il a des parents formidables”, a déclaré Kirwan. « C’est ce qu’il y a de mieux. Ils sont totalement investis en lui. Pour moi, c’est plus l’aider avec des choses comme ce qu’il recherche dans une école. Il a une si bonne tête sur les épaules, lui et sa famille ont fait un si bon travail tout au long de ce processus. C’est vraiment sa décision. Je suis juste ici pour être une ressource et répondre à toutes les questions pour lui le long de la ligne.

« C’est absolument incroyable. J’ai toujours rêvé d’être entraîneur-chef un jour. Je ne pense pas que j’aurais pu rêver d’avoir un joueur de son calibre lors de ma première année comme entraîneur-chef. En tant qu’entraîneur, cela a été phénoménal.

Bentancur se démarque également au basketball, où il marque en moyenne 21,3 points par match et compte 1 250 points en carrière. Le record scolaire des Hurricanes de 1 751 points, établi par Adam Pischke en 2016, pourrait être à la portée de Bentancur, qui prévoit disputer toute sa saison de basketball senior l’an prochain. De nombreuses recrues DI de grande envergure remplissent tôt les conditions d’obtention du diplôme et s’inscrivent à l’université pour jouer au football de printemps avec leurs nouvelles équipes.

“Aussi bon joueur de football qu’il soit, il est tout aussi bon enfant”, a déclaré Kirwan. « Il est coachable. Il travaille dur, vous n’avez jamais à vous soucier de lui. C’est quelqu’un qui n’a pas à travailler aussi dur, avec ses compétences données par Dieu, mais qui travaille toujours plus dur que la plupart des gens.

« C’est génial à voir. C’est un leader, je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de ce gamin. C’est un grand garçon, un grand joueur et exactement ce que vous voulez en tant qu’entraîneur.