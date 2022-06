Clément Lenglet: Tottenham en pourparlers sur un accord de prêt pour le défenseur de Barcelone | Nouvelles du football

Tottenham est en pourparlers sur un accord de prêt pour le défenseur barcelonais Clément Lenglet, mais il n’est pas le seul défenseur central du club cet été.

Un déménagement aux Spurs a été décrit comme la destination la plus probable de Lenglet par une source proche des négociations, si l’international français doit quitter le camp de Nou cet été.

Cependant, un accord n’est pas encore proche, le joueur de 27 ans n’étant pas le seul défenseur central des Spurs à se renseigner alors qu’il cherche à ajouter un pied gauche aux trois arrières.

Le directeur général du football de Tottenham, Fabio Paratici, aime aligner plusieurs accords simultanément avant de choisir la meilleure option, et Pau Torres de Villarreal, Alessandro Bastoni de l’Inter Milan et Josko Gvardiol du RB Leipzig sont également des cibles.

Image:

Le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol est également une cible de Tottenham





Cependant, Bastoni et Gvardiol sont censés se contenter de rester là où ils sont, et aucun de leurs clubs n’est particulièrement ouvert à la vente – mettant des étiquettes de prix importantes sur chacun.

Le Barça, cependant, doit décharger les joueurs pour équilibrer son ratio de fair-play financier et pouvoir réinvestir dans son équipe, notamment en signant à nouveau Ousmane Dembele et en enregistrant Franck Kessie et Andreas Christensen.

Lenglet est donc l’un des nombreux joueurs disponibles, malgré ses 27 apparitions dans toutes les compétitions pour le Barça la saison dernière.

Image:

Tottenham était en pourparlers avec l’Inter Milan au sujet du défenseur Alessandro Bastoni





L’international espagnol Torres a été lié à plusieurs clubs de Premier League au cours des dernières saisons et Villarreal est intéressé par la signature permanente de Giovani Lo Celso des Spurs après son prêt réussi la saison dernière.

Pendant ce temps, les Spurs ont eu des entretiens avec Everton sur les signatures de Richarlison et Anthony Gordon et espèrent encore conclure un accord global pour les deux joueurs.

Everton est prêt à vendre Richarlison au juste prix, mais hésite à se séparer de son diplômé de l’académie Gordon après ses solides progrès sous Frank Lampard la saison dernière.

Image:

Les Spurs visent un double accord pour Richarlison d’Everton et Anthony Gordon





Tottenham reste également intéressé par la signature du coéquipier anglais des moins de 21 ans de Gordon, Djed Spence, mais n’a pas encore convenu d’une évaluation avec son club de Middlesbrough.

L’équipe d’Antonio Conte a fait trois signatures jusqu’à présent cet été avec les arrivées d’Ivan Perisic, Fraser Forster et Yves Bissouma.

Les rencontres de Tottenham en Premier League 2022/23

Tottenham débutera sa campagne de Premier League 2022/23 à domicile contre Southampton le 6 août, suivie d’un voyage chez son rival londonien Chelsea le 13 août.

L’équipe d’Antonio Conte, qui a terminé quatrième la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue des champions, affrontera les rivaux du nord de Londres, Arsenal, à l’Emirates le 1er octobre avec le match retour au Tottenham Hotspur Stadium le 14 janvier.

La première équipe nouvellement promue face à Tottenham est la forêt de Nottingham au City Ground le 27 août, suivie d’un voyage en soirée en milieu de semaine chez les rivaux londoniens de West Ham le 30 août.

Le dernier match de Tottenham avant la pause de la saison pour la Coupe du monde d’hiver au Qatar sera à domicile contre Leeds le 12 novembre, les Spurs revenant en Premier League le lendemain de Noël à Brentford.

Tottenham affrontera des derbies londoniens consécutifs à domicile dans la seconde moitié de la saison en accueillant West Ham le 18 février, puis Chelsea le 25 février.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.