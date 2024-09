Clément Delépine, directeur d’Art Basel Paris, dévoile la programmation

Le mois prochain, Art Basel Paris, anciennement Paris+ par Art Basel, inaugurera le Grand Palais, récemment rénové. L’événement intervient dans un contexte d’optimisme qui règne dans la Ville Lumière après des Jeux olympiques largement réussis cet été, avec l’espoir de redonner un peu d’énergie à un marché de l’art en stagnation en raison des taux d’intérêt élevés, des guerres à Gaza et en Ukraine, et de l’élection présidentielle américaine.

« Il y a vraiment un dynamisme à Paris en ce moment, qui est palpable », a déclaré Clément Delépine, directeur d’Art Basel Paris. ARTnews. Prenez par exemple la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, éblouissante et bancale, qu’il a qualifiée de « signal au monde que Paris était prête à vous accueillir, à vous accueillir d’où que vous veniez ».

L’équipe de Delépine est elle aussi prête. Elle prépare depuis deux ans la foire, qui se tiendra du 16 au 20 octobre, en prévision de son déménagement tant attendu dans le monumental Grand Palais, avec son architecture Art nouveau et ses plafonds de verre. Le nouvel espace offre également une surface de 38 % supérieure à celle de l’ancien espace temporaire, soit plus de 100 000 pieds carrés, ce qui a permis d’ajouter 40 galeries supplémentaires pour un total de 195 exposants et d’élargir la programmation de la foire.

« Nous avons essayé de redéfinir tout ce qui va au-delà du nouveau nom, mais aussi de préserver ce qui faisait la spécificité de Paris », explique Delépine.

Parmi les nouveautés, citons un secteur de galeries émergentes plus vaste, appelé Emergence, qui sera perché sur les balcons entourant la nef centrale du bâtiment, rendus accessibles grâce à la rénovation. En outre, la foire présentera Premise, une nouvelle section consacrée aux projets curatoriaux de neuf galeries nouvellement participantes qui remettent en question les canons de l’histoire de l’art. L’une des présentations, celle de la Gallery of Everything de Londres, présentera des peintures de l’artiste d’origine ukrainienne basée à New York, Janet Sobel (1893-1968), une expressionniste abstraite dont la technique du goutte-à-goutte a précédé Jackson Pollock.

« Nous avions besoin d’un espace de liberté curatoriale », a déclaré Delépine, ajoutant que la section est conçue comme un lieu de rencontre qui encourage « les visiteurs à ralentir et à écouter les histoires qui leur sont racontées ».

Un programme public et gratuit d’expositions et d’installations organisées dans des lieux à travers la ville s’est étendu à neuf lieux, dont un en attente de confirmation, et il bénéficie d’un nouveau partenaire officiel : la marque de mode Miu Miu.

Le Grand Palais Avec l’aimable autorisation d’Art Basel Paris

Mais au-delà de l’expansion équitable, les galeries de petite et moyenne taille ont indiqué ARTnews début juillet, la participation aux foires d’Art Basel dans un contexte de ralentissement du marché de l’art a présenté des défis existentiels en raison des coûts élevés encourus. Bien que Delépine ait déclaré qu’il ne pouvait pas discuter d’accords internes avec les galeries, il a déclaré qu’il n’avait « pas remarqué[d] tout ce qui me porte à croire que les œuvres exposées à la foire seront plus sûres qu’elles ne l’étaient en 2023 ou 2022. »

« Nous attendons déjà un certain nombre de chefs-d’œuvre de la part des galeries », a-t-il ajouté.

Plusieurs présentations font écho aux expositions institutionnelles de la ville, des œuvres de Tom Wesselmann, également présentées à la Fondation Louis Vuitton, aux maîtres du surréalisme, en clin d’œil à l’exposition à succès du Centre Pompidou sur ce mouvement. La galerie Vedovi de Bruxelles présente ainsi une importante œuvre de René Magritte de 1965, Le Sourire Du Diable.

« On n’amène pas un Magritte à une foire si on ne se sent pas capable de le vendre », a déclaré Delépine, soulignant le nombre impressionnant de « candidatures très ambitieuses » reçues par son équipe de la part de marchands espérant être sélectionnés pour l’événement parisien. « Il y a vraiment une confiance et une assurance dans ce que cette foire peut faire. »

Peut-être, mais la crise financière est bien réelle et, en signe de révérence aux tensions du marché, un nombre record de dix stands, selon Delépine, présenteront des projets collaboratifs avec d’autres galeries, avec l’avantage de partager les coûts. Emalin à Londres et Commonwealth and Council, avec des sites à Los Angeles et à Mexico, par exemple, présenteront conjointement des œuvres de Nikita Gale, connue pour ses environnements immersifs, ainsi que des œuvres de Leslie Martinez et Daiga Grantina.

Delépine a déclaré qu’il avait invité les candidats à « faire preuve de créativité » pour composer avec les particularités et l’espace limité du bâtiment historique, et qu’en choisissant d’unir leurs forces plutôt que de miser sur une proposition individuelle, ils ont relevé le défi. « Ce fut une fantastique surprise pour nous et une façon intéressante de transformer ce qui pouvait être perçu comme une faiblesse en une force », a-t-il déclaré.

Parmi les autres points forts, citons le stand de Di Donna de New York, qui associe des œuvres de l’artiste cubain Wilfredo Lam, du sculpteur cubain Agustin Cárdenas et du peintre français Yves Tanguy. Applicat-Prazan de Paris consacre son espace aux peintures surréalistes « emblématiques », et Landau Fine Art présente un tableau de 1909 d’Alexej von Jawlensky, intitulé Danseuse espagnolequi est restée invisible pendant des décennies. Le Modern Institute de Glasgow, quant à lui, présentera des sculptures incontournables réalisées sur place par le lauréat britannique du prix Turner, Martin Boyce, qui répondent à l’architecture du Grand Palais.

La boutique Art Basel, dirigée par Sarah Andelman de l’ancien concept store parisien Colette, présentera une collection capsule de streetwear faisant référence à la couverture de l’annuaire de la foire de 1975, par la marque de la foire, AB by Art Basel. De plus, une gamme de nouveaux vêtements et autres produits conçus en collaboration avec le collectif d’artistes Claire Fontaine seront à gagner, ainsi que d’autres produits en édition limitée des exposants et des marques d’Art Basel.

Dans une tentative apparente d’encourager les visiteurs au-delà des avant-premières, un nouveau programme ludique d’installations intitulé « Oh La La ! » sera dévoilé pendant les week-ends de la foire. L’idée est d’accrocher de manière créative des œuvres multimédias rarement exposées et « inhabituelles », dont beaucoup semblent avoir une connotation comique.

Delépine a concédé qu’il y avait « beaucoup de pression » pour qu’Art Basel Paris réponde aux attentes du monde de l’art, même s’il ne semble pas inquiet.

« Il y a tellement d’énergie positive et de soutien, et tout le monde veut nous voir réussir », a-t-il déclaré. « C’est exactement ce que nous allons faire. »