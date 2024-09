Clément Delépine : « Cette année, nous avons réinventé la foire »

En 2022 et 2023, les galeries les plus jeunes étaient placées au centre physique de la foire. Le secteur Emergence, dédié aux galeries et artistes émergents, bénéficiera-t-il cette année d’un emplacement privilégié, au Grand Palais ?

Au Grand Palais Éphémère, nous avons volontairement choisi de positionner le secteur des galeries émergentes au cœur physique de la foire, avec pour objectif de les mettre réellement en valeur. L’une des innovations phares de la rénovation du Grand Palais est la réouverture des passerelles, créant un parcours continu le long des balcons. Nous avons vu l’opportunité de conserver la position centrale d’Emergence en plaçant les galeries là-haut, afin qu’elles soient visibles depuis l’entrée de la foire. Cet emplacement offre une vue panoramique, créant une dynamique convaincante, et permettant une visibilité optimale du secteur.

Nous avons observé un véritable flux de galeries émergentes intégrées au secteur principal, notamment Emalin, LC Queisser, Marfa’ Projects et sans titre.

Oui, c’est remarquable. A Art Basel, nous nous engageons à soutenir le développement des galeries. Le comité de sélection est déterminé à soutenir les structures les plus fragiles qui prennent des risques importants. Nous augmentons le nombre de galeries du secteur Emergence de 14 à 16, et alors qu’auparavant elles disposaient chacune de 20 m², elles en ont désormais 30. Au final, la position de ces galeries dans l’équilibre global de la foire est donc renforcée.

Un autre point fort est le nouveau secteur Premise, inédit au sein de la famille Art Basel, dédié à la présentation d’œuvres d’art réalisées avant 1900. Pouvez-vous nous expliquer comment il a été créé ?

Il m’a semblé nécessaire de créer, au sein de la foire, un espace de liberté curatoriale qui réponde à ce vieux cliché de l’histoire de l’art : parfois, l’exposition elle-même est une œuvre d’art. De nombreuses galeries fonctionnent ainsi, à Paris et ailleurs, et nous souhaitions leur offrir une plateforme pour mettre en scène des présentations intéressantes, précises et thématiques qui ne trouveraient pas forcément leur place dans les autres secteurs de la foire. Je voulais inviter les visiteurs à s’arrêter un instant, à découvrir des projets forts, originaux, à prendre le temps d’écouter les histoires que ces galeries nous racontent.