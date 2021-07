Clem Morfuni donne le feu vert pour le rachat de Swindon par EFL | Actualités footballistiques

L’acheteur potentiel de Swindon, Clem Morfuni, a reçu le feu vert pour tenter d’acquérir une part majoritaire du club par la Ligue anglaise de football.

Morfuni avait approché l’instance dirigeante pour obtenir une approbation préalable dans le cadre du test de ses propriétaires et administrateurs après que la Haute Cour a statué plus tôt ce mois-ci que son entreprise Axis Football Investments Ltd avait la possibilité de racheter le propriétaire actuel Lee Power.

Un communiqué de l’EFL publié mardi soir a déclaré: « L’EFL est aujourd’hui en mesure de confirmer qu’elle a donné son consentement à l’acquisition des actions supplémentaires de Swindon Town par M. Clem Morfuni conformément aux règlements de l’EFL, et il s’agit maintenant de aux actionnaires de conclure toutes opérations y afférentes.

« L’EFL est impatient de travailler avec le nouveau propriétaire alors qu’il cherche à assurer un avenir prospère et viable à long terme pour le club.

« En plus de ces développements, la Ligue continue d’examiner un certain nombre de questions relatives aux précédents accords de propriété du club. »

Swindon a été relégué de League One à la fin de la saison dernière et le changement potentiel de propriétaire s’est déroulé dans le contexte de menaces de poursuites judiciaires de la part du conseil d’arrondissement de la ville pour un loyer impayé sur le terrain du comté et des informations faisant état de personnel et de joueurs impayés. .

Le nouveau manager John McGreal, qui a été nommé fin mai, a quitté son poste avec l’assistant René Gilmartin quelques semaines plus tard, décrivant sa position comme « intenable » au milieu de l’incertitude causée par la bataille juridique pour le contrôle du club.