Score en direct ISL 2020-21, Kerala Blasters vs Bengaluru FC Dernières mises à jour: Anciens champions Bengaluru FC ont pris les devants dans le match grâce à une demi-tentative de ciseaux de leur attaquant brésilien Cleiton Silva. Le but est venu contre le cours du jeu. Une longue remise en jeu de la droite bat tout le monde et revient à Cleiton Silva au deuxième poteau. Il l’écrase et donne à son côté l’avantage.

Au cours d’une saison normale, ce match aurait été l’un des affrontements les plus chauds de la ligue en raison de la rivalité passionnée entre les deux ensembles de fans. Que ce soit au stade Jawaharlal Nehru, à Kochi ou au stade Sree Kanteerava de Bangalore, les supporters des deux camps se seraient massés aux tribunes en nombre.

Cependant, aucun fan ne sera présent au GMC Stadium, lorsque les deux équipes s’affronteront. Mais l’importance même du match pour deux équipes qui tentent désespérément de renverser la saison signifie que le match ne se fera pas sans feu d’artifice sur le terrain.

Pour Bengaluru, le match consistera à mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire qui les a vu perdre quatre matchs. L’entraîneur par intérim de Bengaluru, Naushad Moosa, comptera également sur son équipe pour s’améliorer à l’arrière car ils n’ont pas gardé une feuille blanche en huit matchs.

Ils ont déjà concédé plus en championnat (16) que sur l’ensemble de la saison dernière. «Il y a maintenant beaucoup de positivité dans le camp», a déclaré Moosa.

« Nous avons eu un bon 5-6 jours pour l’entraînement. Nous avons travaillé sur ce que tout n’allait pas dans notre sens. Espérons que nous jouerons un meilleur match demain. » Moosa sera privé du milieu de terrain influent Dimas Delgado, qui a pris l’avion pour l’Espagne en raison d’une urgence familiale.

Cependant, il était convaincu que Bengaluru en avait assez dans le réservoir pour faire face sans Delgado. « Il était un élément important de notre équipe, sans aucun doute », a déclaré Moosa. « Mais c’est ce qu’est le football. Ce n’est pas que nous n’avons pas de bons joueurs, nous avons des joueurs de qualité. »

D’autre part, le Kerala cherchera également à mettre derrière lui la déception d’avoir concédé un égalité dans le temps additionnel au SC East Bengal.

Cette incapacité à tenir les devants a été une caractéristique récurrente de la saison du Kerala jusqu’à présent – ils ont perdu dix points après avoir marqué le premier but, le plus de toutes les équipes de la ligue. « Le Bengaluru FC est une bonne équipe, il a de bons joueurs », a déclaré l’entraîneur du Kerala, Kibu Vicuna.

« Les circonstances sont différentes mais nous nous préparons pour le match comme nous le faisons à chaque match, et essayons d’améliorer la partie offensive de l’équipe et les dimensions stratégiques. » Vicuna, cependant, a un certain nombre de problèmes à résoudre.

Son équipe a concédé le plus de buts (20) cette saison et le plus grand nombre de pénalités conjointes (5). Seul le SCEB a encaissé plus de buts qu’eux en seconde période.

« L’équipe, je pense, est plus performante », a déclaré Vicuna. « Nous devons continuer, travailler mieux et plus dur chaque jour et l’équipe va être bien meilleure. »