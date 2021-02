Cleiton Silva double donne une avance de 2-0 au BFC

Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 Mumbai City FC vs Bengaluru FC: Mumbai City FC trail 2-0 contre Bengaluru FC pour reprendre la première place du Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 95 au stade GMC de Bambolim lundi. Cleiton Silva se dirige dans le coin de Xisco pour BFC et son deuxième. Amrinder Singh effectue deux arrêts pour refuser Sunil Chhetri et Eric Paartalu. Raynier Fernandes rate une chance glorieuse de monter de niveau pour Mumbai. Cleiton Silva marque 25 secondes après le début du match pour donner l’avantage au Bengaluru FC. Cy Goddard démarre pour Mumbai avec Hugo Boumous suspendu tandis qu’Ashique Kuruniyan fait son retour après une horrible blessure et commence à débuter sur le banc. Le Mumbai City FC a été dépassé par l’ATK Mohun Bagan dimanche soir après la victoire des Mariners sur le Jamshedpur FC et les Islanders voudront être à nouveau au sommet. Le Bengaluru FC, quant à lui, voudra être des spoilers de fête et remporter une victoire pour rester mathématiquement dans la course aux séries éliminatoires. Suivez toutes les mises à jour en direct de Mumbai City FC vs Bengaluru FC sur le blog de News18 Sports.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Le Mumbai City FC et le Bengaluru FC se sont rencontrés pour la dernière fois le 5 janvier, les Islanders s’imposant 3-1 contre les Blues. Le penalty de Sunil Chhetri était le seul but de Bengaluru alors que Mourtada Fall, Bipin Singh et Bartholomew Ogbeche avaient trouvé le fond des filets pour Mumbai. Le match a également vu Ahmed Jahouh recevoir un carton rouge à la 86e minute.

Les quatre derniers matchs des Islanders ont vu leurs pires statistiques cette saison. Ils n’ont pas réussi à garder une seule feuille blanche lors de ces matchs et ont concédé sept buts, contre seulement quatre concédés lors des 12 matchs précédents. L’équipe de Lobera a fait face à 22 tirs au but lors de ces quatre matchs. « Je pense que nous sommes dans une très bonne situation. La raison est le bon travail que nous avons fait auparavant et il est toujours possible de s’améliorer et d’apprendre de nos erreurs. Je suis fier de l’attitude des joueurs. Mon équipe est ambitieuse et avec cela. attitude, je suis très positif pour les matchs à venir « , a déclaré Lobera.

Pour Bengaluru, c’est une situation incontournable s’ils veulent garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Cependant, leur bilan contre Mumbai n’est pas excellent. BFC a perdu à quatre reprises et fait match nul sur cinq. Récemment, les quatre meilleures équipes ont perdu des points, ce qui a ouvert la course pour les troisième et quatrième places en séries éliminatoires. Cependant, l’entraîneur par intérim Naushad Moosa estime qu’ils doivent jouer un match à la fois. « Les résultats sont en faveur de tout le monde et non seulement de la nôtre. Il est important que nous restions concentrés. Notre défense a été une préoccupation, mais nous travaillons sur nous », a-t-il déclaré. « Nous avons trois matchs. Nous devons rester positifs et jouer un bon football et essayer d’obtenir les trois points », a-t-il ajouté.