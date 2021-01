Clearly White a déverrouillé la variante 5G de Google Pixel 4a qui arrive bientôt aux États-Unis

Google nous a surpris en lançant trois appareils Pixel cette année, mais il en a également surpris certains en ne sortant que les Pixel 4a et 4a 5G dans les modèles noirs, tandis que le Pixel 5 plus cher a obtenu l’option Sage Green. Finalement, une variante Clearly White arriverait en tant qu’exclusivité Verizon, et plus récemment, un Barely Blue Pixel 4a est arrivé en novembre.

Ce Clearly White Pixel 4a 5G arrive maintenant aux États-Unis en tant que variante déverrouillée et ne sera plus une exclusivité Verizon. La nouvelle variante a été répertoriée par le détaillant B&H Photo Video comme «À venir» avec une date de précommande du 28 janvier. Elle coûtera toujours le même prix de 499 $ que sur le site Web de Google Store.

À part la couleur, il n’y a fondamentalement aucune autre différence. Il est toujours en plastique et la capacité de stockage est toujours de 128 Go comme les autres modèles. Il convient de noter qu’il s’agit en effet d’une variante nord-américaine avec un support sous-6GHZ 5G. Seuls les modèles Verizon offrent une prise en charge mmWave – à condition que vous viviez dans une zone de couverture mmWave.

